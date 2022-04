Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Montagmittag gegen 13 Uhr Balkonmöbel in einem Mehrfamilienhaus in Neuperlach in Brand geraten. Mehrere Anrufer hatten parallel die Polizei und die Feuerwehr über schwarzen Rauch in der Kafkastraße informiert. Die eingetroffenen Helfer stellten dann fest, dass es auf einem Balkon im sechsten Stock brannte und das Feuer bereits auf die beiden darüber liegenden Geschosse übergriff. Die Feuerwehr löschte den Brand nach rund 40 Minuten, dennoch entstand ein Gesamtschaden an Balkonen, Möbeln und Fassade in sechsstelliger Höhe. Die 57 Jahre alte Inhaberin der Wohnung im sechsten Stock, auf deren Balkon das Feuer ausgebrochen war, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause; auch im achten Stock war niemand daheim. Anwesende Bewohner aus dem siebten Stock blieben unverletzt. Die drei in Mitleidenschaft gezogenen Wohnungen sind aktuell nicht zu nutzen. Brandfahnder des Kommissariats 13 forschen noch nach der Ursache, als wahrscheinlich gilt ein technischer Defekt.