Vier Jugendliche sind am Freitagabend in der Nähe des Perlacher Einkaufszentrums Pep von einem Mann mit einer Pistole bedroht worden. Sie meldeten sich bei der Polizei in Neuperlach und gaben eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Daraufhin suchten Polizeistreifen die Umgebung ab und fanden den Tatverdächtigen in der Nähe des Klinikums Altperlach. Es ist ein 37 Jahre alter Münchner, der der Polizei bereits bekannt war. Er saß unter anderem wegen Körperverletzung und Drogendelikten im Gefängnis. In seiner Wohnung konnten die Polizeibeamten unter anderem eine Luftdruckpistole mit der dazu gehörigen CO₂-Kartusche sicherstellen.