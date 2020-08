In der Debatte um die Zukunft des Stadtarchivs hat sich der Münchner CSU-Vorsitzende Ludwig Spaenle zu Wort gemeldet. Er sei "äußerst alarmiert", sagte er am Montag der SZ. Die Pläne seien ein "Anschlag auf den Kern der Kommunalverfassung, ein Angriff auf die Aufgabenverteilung". Das Stadtarchiv soll nach dem Willen der Grünen in einem neuen Institut für Stadtgeschichte aufgehen. Der bisherige Leiter Michael Stephan ist im Frühjahr in den Ruhestand gegangen; seit Anfang Mai ist die Position unbesetzt. Die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin ist nach der Vorstellung der Bewerber am 20. Februar dieses Jahres geplatzt. Der Stadtrat wollte keinen von ihnen einstellen.

Die Grünen, die mittlerweile die stärkste Fraktion im Stadtrat stellen, wollen das Stadtarchiv aus dem Direktorium, also dem Referat des Oberbürgermeisters, herausnehmen und es dem Kulturreferat zuschlagen. Diese Neuorganisation hätte zur Folge, dass wohl kein ausgebildeter Archivar an der Spitze des neu zu bildenden Instituts mehr stehen müsste. "Das wäre für uns der worst case", sagt Michael Stephan - und meint damit seine ganze Zunft. Der Vorsitzende des Verbands der deutschen Archivare, Ralf Jacob, betont in einem Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), dass ein Archiv nur jemand mit Fachausbildung leiten dürfe. Alles andere würde "katastrophale Signale in das gesamte kommunale Archivwesen senden". So sieht das auch Spaenle, der Beauftragter der bayerischen Staatsregierung für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe ist. Archivare seien hoch qualifiziert; die Ausbildung erfordere ein abgeschlossenes Studium. Als Historiker könne er sich zwar mit dem Wunsch nach einem Institut für Stadtgeschichte anfreunden, so Spaenle; sollte jedoch die Unabhängigkeit des Archivs zur Disposition stehen, halte er das "für politisch gefährlich".