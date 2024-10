Preisfrage: Wann endeten die Neunzigerjahre? Antwort: Nie. Popkulturell sind die Nineties noch immer in Mode. Gerade eben haben die Teenies von damals ihre Tamagotchis wiederbelebt und am Samstag in Seiden-Blousons gehüllt mit ihren alten Helden Snap, Captain Jack und Loona in der Olympiahalle eine „90s Super Show“ gefeiert. Jetzt steht fest, dass die alten Hitparaden-Helden 2025 sogar den Königsplatz füllen werden. 25 000 Fans erwartet der Veranstalter am Freitag, 28. Juni, zur XXL-Ausgabe der „90s Super Show“, nach Selbstauskunft „Deutschlands größtes 90er Open Air Festival“.