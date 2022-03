Von Andreas Schubert

Der Beschluss der Bundesregierung, in ihrem Entlastungspaket auch den öffentlichen Nahverkehr zu berücksichtigen, wirft in München noch einige Fragen auf. Drei Monate lang soll der ÖPNV bundesweit nur noch neun Euro pro Monat kosten, billiger waren Tickets nie. Doch weder der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, noch die Deutsche Bahn oder die Münchner Verkehrsgesellschaft konnten am Donnerstag schon etwas zu einer möglichen Umsetzung des Neun-Euro-Tickets sagen. Wann es kommt, für welches Gebiet es gelten soll, und ob auch Abo-Kunden davon profitieren, ist noch unklar.

Für Letzteres sprach sich auf Twitter Nikolaus Gradl, Verkehrsexperte der SPD-Rathausfraktion, aus. Auch Andreas Barth, Münchner Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn, forderte, die Bestandskunden zu berücksichtigen und sprach von einem guten Zeichen. "Man darf aber nicht glauben, dass man sich mit einer kurzfristigen Maßnahme von den mittelfristigen loskaufen kann." Ziel bleibe nach wie vor der schnelle Ausbau des ÖPNV.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sprach von einem Schnellschuss und einem falschen Signal. "Wir müssen den ÖPNV dauerhaft und verlässlich mit mehr Mitteln vom Bund ausstatten", teilte er mit. Mit diesem Angebot würden deutlich mehr Menschen den ÖPNV nutzen. "Leider bleibt der Bund die Antwort schuldig, wo die zusätzlichen Züge und Busse über Nacht auf die Gleise und Straße kommen sollen." Mit dem Ticket habe der Bund nun schnell etwas verkündet und schiebe die Umsetzung den Landkreisen, Städten und den Ländern zu.