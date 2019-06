16. Juni 2019, 18:47 Uhr Neuland Vernetzen und vorstellen

Studentinnen entwerfen eine Anti-Instagram-App, und eine junge Modedesignerin lädt zur Fashion Show

Von Veronika Tièschky und Ornella Cosenza

Vernetzen

"Instagram macht auf Dauer unglücklich", sagt die angehende Informatikstudentin Mirella Willems. Sie und ihre Freundin Nike Weber, beide 17, sind unzufrieden, mit der Art, wie Instagram die Menschen miteinander vernetzt. Die Jagd nach Anerkennung, Likes und Followern sehen sie als Gefahr für die Psyche. Aus dieser Motivation heraus entwickeln die beiden Münchnerinnen eine App namens "ncontra". Das Ziel: Menschen vernetzen. Konkret geht es darum, an Aktivitäten in der jeweiligen Stadt einfacher teilzunehmen oder auch eigene Veranstaltungen ins Leben zu rufen und andere dazu einzuladen. Für übertriebene Selbstdarstellung soll auf dieser Plattform kein Platz mehr sein, sondern für das, was wirklich zählt: Menschen im echten Leben zu treffen. Momentan gibt es erste Testläufe und eine Betaversion. Die Zeit nach dem Abi wollen sie nutzen, um "ncontra" fertig zu stellen.

Vorstellen

Das Coexist-Collective ist wieder zurück. Nachdem das Münchner Kollektiv bestehend aus David Kossi, 25, Oguzhan Tokat, 25, und Fatih Inanmis, 23, 2018 mit Künstlern aus der Sparte Malerei und Fotografie zusammengearbeitet hat, liegt der Fokus nun auf Modedesign. Bei der Fashion Show, die das Kollektiv organisiert hat, wird die Modedesignerin Stephanie Kahnau ihre Arbeiten vorstellen. "In der Zeit, in der Stephanie ihre Kollektion genäht hat, haben wir als Kollektiv die Planung für das Event übernommen. Auch die Models haben wir gebucht", sagt David Kossi. Gleichzeitig wird es am 22. Juni neben der Fashion Show in den Räumen der Schwere-Reiter-Straße eine kleine Fotoausstellung geben, die in Kooperation von Coexist mit der Modefotografin Kaj Lehner entstanden ist.