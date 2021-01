Von Amelie Völker

Sophia Schlederer, 27, möchte mit ihrem Freund Patrick Langhorst in diesem Jahr von München nach Singapur radeln. Vom 8. Mai bis zum 31. Dezember 2021 wollen sie 15 000 Kilometer zurücklegen - für einen guten Zweck: Das soziale Spendenprojekt "Home for Koalas" soll 75 000 Euro Spenden sammeln und dadurch 15 000 Bäume pflanzen, um den Koalas und anderen Wildtieren in Australien ein neues Zuhause zu geben. Bei den Buschbränden in Australien kamen in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt mehr als eine Milliarde Tiere in den Flammen ums Leben. "Wir haben die Intention, etwas Gutes zu schaffen und dabei selbst mal was ganz anderes zu erleben", sagt Sophia. Sie ist ausgebildete Yogalehrerin und will von unterwegs Yoga-Sessions streamen.