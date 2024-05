Ein junger Mann ist am Montagnachmittag in Neukeferloh (Landkreis München ) von einem Bekannten niedergestochen worden, der bei ihm zu Besuch war. Der Tatverdächtige konnte zunächst flüchten, wurde am späten Mittwochnachmittag jedoch festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Pfingstmontag, als der spätere Tatverdächtige, ein 18 Jahre alter Mann, und zwei Frauen bei einem ihnen bekannten 25-Jährigen in Neukeferloh zu Besuch waren. Offenbar entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden jungen Männern. Als die beiden Frauen auf der Toilette waren, eskalierte nach Angaben der Polizei die Situation. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand stach der 18-Jährige auf seinen Kontrahenten ein.

In einem Rettungshubschrauber wurde das Opfer, das Stiche in Brust und Hals erlitten hatte, in eine Münchner Klinik gebracht. Dem 18-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Die Mordkommissionen übernahm den Fall und erwirkte den Haftbefehl. Am Mittwoch um 17.45 Uhr konnte der Tatverdächtige dann in einer Ortschaft im östlichen Landkreis München festgenommen werden.