Der Brauch hat schon auch Tücken. Sebastian Gröller hat ihn selbst praktiziert, in seiner Heimat Drachselsried im Landkreis Regen. Für das sogenannte Neujahrsanblasen wird jetzt vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, bei dem der 31-Jährige die Abteilung Volksmusik leitet, erstmalig ein Seminar angeboten , bei dem man sich am kommenden Wochenende zum Neujahrsanbläser und zur Neujahrsanbläserin ausbilden lassen kann (mehr unter: heimat-bayern.de). Dabei geht es nicht nur um das korrekte Musizieren.

SZ: Herr Gröller, was ist das Neujahrsanblasen?

Sebastian Gröller: Das hat eine lange Tradition in Bayern. Früher, also im 17. Jahrhundert, durften die Stadtpfeifer eines Ortes zwischen Weihnachten und Silvester mit ihren Instrumenten von Haus zu Haus gehen und davor musizieren. Damit haben sie sich damals das Gehalt aufgebessert.

Wie verbreitet ist diese Tradition heute noch?

Es gab eine Zeit, da war das Neujahrsanblasen verpönt und sogar verboten, weil es als Bettelei angesehen wurde. Aber so seit etwa 100 Jahren ist es wieder gebräuchlich. Ich habe selbst in meiner Heimat gespielt.

Sebastian Gröller (Foto: Bayerischer Landesverein für Heimatplege)

Wie muss man sich das denn vorstellen?

Vor allem auf dem Land war es lange üblich, dass die Dorfkapelle eines Dorfes, also als die meisten Dörfer noch eine Dorfkapelle hatten, von Haus zu Haus gezogen ist und vor der jeweiligen Tür gespielt hat. Dieser Brauch wird allerdings immer seltener.

Und wenn niemand zu Hause war?

Na ja, man musste schon wissen, wo man hingeht. Es mag auch nicht jeder, wenn vor dem Haus musiziert wird. Aber wenn die Leute ein Lied hörten, ging die Tür auf und wir haben ein frohes neues Jahr gewünscht. Meistens bekommt man dann auch noch einen Schnaps gereicht, spielt ein zweites Lied und zieht weiter.

Dann müssen die Musikerinnen und Musiker aber trinkfest sein.

Man bekommt nicht überall ein Stamperl. Aber ja, wenn es kalt ist, wärmt einen der Schnaps dann schon. Die Kälte ist für die Musiker schon ein Problem, denn es sind nur Blechblasinstrumente und da frieren einem dann auch mal die Ventile ein.

Und dann?

Ein Tuba-Spieler hat sich mal extra einen Ofen gebaut. Also ein kleines Kasterl mit einem Teelicht drin, das er direkt an die Ventile anmontiert hat. Ging einwandfrei.

Das lernt man dann also bei Ihrem Seminar?

Auch, wir werden auch mal darüber sprechen, wie man sich für das kalte Wetter präpariert. Aber vor allem werden am ersten Tag Stücke geübt und dann am zweiten an ausgewählten Orten in der Stadt gespielt, zum Beispiel im Gasthaus Fraunhofer, wo auch das Seminar stattfindet.

Gab es diese Tradition denn auch in Städten wie München?

Es gibt diese Tradition schon, aber in einer anderen Form und am 1. Januar. Es könnte also vielleicht sein, dass wir am 15. Dezember das erste Neujahrsanblasen der Stadt veranstalten.