Mehr als die Hälfte aller Münchner, genau 51,7 Prozent, haben inzwischen mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten, 38,3 Prozent sind bereits zweifach geimpft und haben damit den vollen Impfschutz. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt bei 11,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche. Insgesamt sind in München damit seit Beginn der Pandemie 73 637 Infektionen bestätigt.