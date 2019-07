29. Juli 2019, 18:45 Uhr Neuheiten "Der Radweg ist der neue Laufsteg"

Die Fahrradhersteller bringen immer speziellere Gefährte und immer neues Zubehör auf den Markt - vom ultraleichten Trinkflaschenhalter bis zum Crossover-E-Bike

Von Thomas Becker

Wer in den vergangenen Jahren die jeweils neuesten Volten in Sachen Fahrrad auch aus Kostengründen eher nur beobachtend verfolgt hat, statt gleich überall zuzuschlagen, der kann sich vielleicht irgendwann doch auf den Weg Richtung Fahrradladen machen, denn: Es wird günstiger. Gunnar Fehlau vom "pressedienst-fahrrad", einem Zusammenschluss von mehr als 50 Vereinen, Firmen, Institutionen und Organisationen rund ums Fahrrad, hat im Verkehrszentrum des Deutschen Museums an der Schwanthalerhöhe die Neuheiten der Szene vorgestellt, und die kommen günstiger daher als in den Vorjahren - auch wenn vieles immer noch seinen stolzen Preis für Liebhaber hat: "Wir merken, dass Hightech wie zum Beispiel Funk-E-Schaltungen kaum sechs Wochen nach dem neuesten Update statt 3800 Euro nur noch 2000 Euro kosten. Oder der Falthelm: Kostete zunächst 140 Euro und ist jetzt für 70 Euro zu haben. 50-Lux-Scheinwerfer: Kosten plötzlich 50 statt 100 Euro. Die kleinste, praktischste Fahrradklingel überhaupt: zwölf Euro. Oder diese schlaue Erweiterung des Gepäckträgers, die sich einfach dran schrauben lässt: 16,90 Euro." Die Technologie werde immer günstiger.

‹ › Dass ein Helm Leben retten kann, wissen längst auch Radfahrer. Nur: Wohin mit dem sperrigen Ding, wenn man am Ziel angekommen ist? Der Falthelm Loop der spanischen Firma Closca sieht nun nicht nur so cool aus wie das futuristische Guggenheim-Museum in Manhattan, sondern lässt sich auch mit Minimalstaufwand auf die halbe Größe zusammenfalten. Im Falle eines Sturzes bleibt der Helm mit den drei Ringsegmenten als schützende Schale dennoch stabil. Und damit auch der persönliche Style nicht zu kurz kommt, gibt es den Loop in 15 verschiedenen Farbkombinationen (70 Euro). Von Texte: Thomas Becker Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Das Superdelite GT Rohloff HS des Herstellers Riese & Müller ist der SUV unter den E-Bikes und stellt den Übergang zum Auto-Ersatz dar. Die Motorunterstützung bis maximal 45 Stundenkilometer macht es zum Kleinkraftrad, das Führerschein, Versicherung und Helm erfordert. Wer sich ein solches Luxus-S-Pedelec (8698 Euro) leistet, lebt nach der Devise "Mich hält nichts auf!" Ein Doppel-Akku-System sorgt für 1000 Wattstunden und damit ordentlich Reichweite. Geländetauglich ist es auch noch: 140 Millimeter Federweg, profilierte Reifen, Vario-Sattelstütze und gefederte Gepäckträger vorn wie hinten. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Wer sein Rad immer aus der hintersten Reihe des Fahrradkellers hervorkramen muss, nimmt gleich das Auto. Das Stadtrad "Upstreet 2" (3799 Euro) des Pedelec-Spezialisten Flyer mit den 20-Zoll-Rädern und dem tiefen Einstieg lässt sich dagegen so einklappen, dass es im Büro zur Not unter den Schreibtisch passt. Der Rahmen lässt sich in der Mitte falten, sodass die Räder nebeneinander stehen. Außerdem: dreh- und klappbarer Vorbau, versenkbare Sattelstütze. Ebenfalls praktisch: Es lässt sich mit wenigen Handgriffen für sehr kleine und sehr große Personen einstellen. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Die Firma Puky kennt jeder, als Hersteller von Kinderrädern. Mit dem knapp acht Kilo leichten Joker (299 Euro) bringt die Firma aus Wülfrath im November nun ihr erstes Erwachsenenprodukt seit vielen Jahren auf den Markt: den Roller für Erwachsene. Als Antwort auf den E-Scooter-Wahn heißt die Devise hier: sich selber bewegen! Ab 135 Zentimeter Körpergröße oder etwa acht Jahren kann der Roller komfortabel gefahren werden. Für größere Kinder und Erwachsene lässt sich der Lenkervorbau in der Höhe verstellen und zum platzsparenden Transport der Vorbau per Schnellspannhebel wegklappen. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Der Transportanhänger Cargo (399 Euro) von Croozer ist ein Killerargument dagegen, immer mit dem Auto einkaufen fahren zu müssen - und eine Alternative zum Lastenrad. Der Anhänger eignet sich sowohl für den Strand- oder Bade-Ausflug als auch für den spontanen Grillabend im Park. Auch Gewerbetreibende wie Handwerker oder Logistiker könnten so in der City aufs Rad umsatteln. Der Rahmen ist aus Aluminium, trotz einer stabilen Bodenplatte sehr leicht und verträgt eine Gesamtzuladung von 40 Kilo - und so schwer ist zumindest kaum ein Einkauf im Supermarkt. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Beim Radeln gemütlich die Beine hochlegen? Klar geht das, mit einem Liegerad. Mit neuem Zubehör erleichtert der Liegeradspezialist HP Velotechnik nun die Gepäckbefestigung an seinen Trikes. Der Universal Mount (34,90 Euro) ermöglicht das Anbringen von Smartphone oder Navi über den Griffen, mit dem Side Bag Mount (119 Euro) lassen sich Lenkertaschen seitlich vom Sitz installieren, und der Gepäckträger Top Load (109 Euro) erlaubt den Transport eines Korbes zusätzlich zu den diversen Gepäcktaschen. Wahrscheinlich könnte man damit auch einen mittelgroßen Umzug stemmen. Bild: Alessandra Schellnegger Wird geladen ...

Gleichzeitig werden die Räder "immer spezieller", sagt Fehlau, "zu jedem Pott gibt es einen passenden Deckel, sprich: Jeder hat die Chance, das zu bekommen, was er sucht und braucht - und umgekehrt: Wer mit einem schmalen Portemonnaie unterwegs ist, kann auch an immer mehr Trends immer früher teilnehmen." E-Bikes sind zwar kein Trend mehr, sondern mit rund drei Millionen E-Rädern in Betrieb schon längst eine Massenbewegung. Sie werden stetig weiter verbessert und zielgruppenspezifischer, nun gibt es bereits erste Crossover-Modelle, zum Beispiel einen 3800 Euro teuren Allrounder wie das "Goroc 2" für den Pendler, der auf dem Weg zur Arbeit auch mal ein Stück durch den Wald brettern will. Und auch beim Zubehör sind die Hersteller geschäftstüchtig. Die innen und außen leuchtende E-Bike-Lenkertasche "Glow" für 100 Euro? Warum nicht? Der wasserdichte Lenkerkorb "Up-Town" für 70 Euro? Ist doch praktisch! Genauso wie die Leggings "Cyclist" für 90 Euro mit herausnehmbarem Radlhosen-Einsatz. Nerds zahlen für den nur neun Gramm schweren Carbon-Trinkflaschenhalter "Fh12" stolze 74,95 Euro.

(Foto: Florian Peljak)

Die Botschaft ist für den Experten Fehlau jedoch: "Radmobilität ist mitten in der Gesellschaft angekommen." Man sehe das an zwei eigentlich gegensätzlich wirkenden Entwicklungen: "Auf der einen Seite werden Räder und Zubehör immer günstiger und universeller und damit für jedermann erschwinglich. Auf der anderen Seite wird es immer punktierter und spezieller, weil auch noch die kleinste Nische mit speziellen Rädern versorgt wird, und weil das, was lange Zeit mit dem Statussymbol Auto in der Innenstadt funktioniert hat, sich immer mehr aufs Fahrrad überträgt. Der Radweg ist der neue Laufsteg. Man zeigt mit dem Rad auch, wer man ist oder wer man sein will."

Wer Fehlau eine Weile zuhört, dem fallen immer weniger Argumente für das Auto ein. Dabei sagt er: "Ich würde das gar nicht so gegeneinander ausspielen. 90 Prozent aller Radfahrer über 18 Jahren haben auch den Führerschein. Du Radfahrer, ich Autofahrer: So ist es ja nicht mehr." Aber es stimme natürlich schon: "Das Fahrrad wird immer attraktiver, und die Argumente gegen das Rad werden immer individueller und subjektiver."