24. September 2018, 18:57 Uhr Neuhauser Straße Arbeiten an Alter Akademie starten

Historisch bedeutsamer Bau wird für Modernisierung eingerüstet

Mit der Umverlegung von Strom- und Wasserleitungen beginnen die vorbereitenden Arbeiten zur Modernisierung der Alten Akademie an der Neuhauser Straße. So müssen an der Kapellenstraße vier und an der Neuhauser Straße, in Höhe des sogenannten Hettlage-Baus, acht der typischen Fußgängerzonen-Leuchten abgebaut und durch provisorische Lampen ersetzt werden. Damit die Buden für den Christkindlmarkt im Bereich des Richard-Strauß-Brunnens mit Strom versorgt werden können, sollen die Arbeiten bis spätestens 27. November abgeschlossen sein. Von Anfang Oktober bis voraussichtlich Dezember wird außerdem die Fassade am Kopfbau der Alten Akademie eingerüstet. Wie der Investor, die österreichische Signa-Gruppe, mitteilt, werden die durch Tauben verursachten Verschmutzungen entfernt. Außerdem repariere man das weitgehend kaputte Taubenschutznetz. Schließlich diene das Gerüst auch dazu, ein eigenes Taubenzimmer in der Alten Akademie einzurichten, "um den Tieren rund um den Richard-Strauß-Brunnen ein alternatives Winterquartier zu bieten". Um die Räume im dritten Obergeschoss für eine Zwischenvermietung nutzen zu können, bekommen die Fenster neue Isolierungen für den Schallschutz. Nicht zuletzt geht es auch darum, die im Lauf der Jahrzehnte stark beanspruchte Fassade auf ihren Zustand zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass sich Putzteile nicht lösen und auf die Fußgängerzone fallen. Nach den bisherigen Planungen sollen die eigentlichen Arbeiten an dem historisch bedeutsamen Komplex im Zentrum der Stadt Anfang 2019 beginnen. Ende Januar diesen Jahres hatte der Stadtrat die Verwaltung mit dem Start des Bebauungsplanverfahrens beauftragt. Die Mehrheit aus CSU und SPD hatte beschlossen, dass die aus der Nachkriegszeit stammenden Arkaden an der Kapellenstraße beseitigt werden können. Zudem billigte der Stadtrat die vom Investor geplante Verschmälerung der Passage am sogenannten Hettlage-Bau und entlang der Neuhauses Straße.