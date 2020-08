Bei einem Verkehrsunfall in Neuhausen ist am Mittwoch der Pkw einer 74-Jährigen umgekippt und mehrere Meter über den Asphalt geschlittert. Die Frau wurde nur leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, bog die Seniorin gegen 15.30 Uhr mit ihrem Škoda von der Arnulfstraße nach links in die Wilhelm-Hale-Straße und stieß dabei mit dem Mercedes eines 33-Jährigen zusammen, der stadteinwärts fuhr. Der Mann und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten ebenfalls leichtere Verletzungen. Passanten gelang es, den umgekippten Škoda wiederaufzustellen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls kam es für mehr als eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.