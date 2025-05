Der Täter hatte am 1. Mai um 7.50 Uhr an der Wohnung einer 86-jährigen Frau am Therese-Danner-Platz geklingelt. Als diese die Tür öffnete, drängte er sie in die Wohnung zurück und schlug auf sie ein. Eine 59-jährige Nachbarin hörte den Lärm und wollte helfen, wurde aber ebenfalls geschlagen. Als sie sich wehrte, flüchtete der Angreifer. Ein weiterer Nachbar fand die Frauen und verständigte Polizei und Rettungsdienst.

Die beiden Frauen wurden durch die Schläge schwer verletzt, unter anderem erlitten sie Schädelbrüche. Sie befinden sich immer noch stationär im Krankenhaus, Lebensgefahr besteht jedoch nicht mehr.

Die Ermittlungen wurden von Anfang an durch das Kommissariat 11 geführt, das ist die Mordkommission. Ihr gelang es durch „intensiv geführten Ermittlungen und Spurenauswertungen“, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Welcher Art die Ermittlungen und die Spuren waren, dazu macht die Polizei keine Angaben.

Am Montag beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl, am Dienstagmorgen wurde der Mann in seiner Wohnung im Münchner Westen widerstandslos festgenommen: ein 35-Jähriger, der als Beruf „Angestellter“ angab. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte ist polizeibekannt, allerdings großteils wegen Bagatelldelikten, nicht wegen Gewalttätigkeit. Die Ermittlungen richten sich nun auf seine Motivation. Bislang wurde ausgeschlossen, dass zwischen Täter und Opfer eine Beziehung bestand, auch das soll weiter geklärt werden.

Bei dem Mord-Vorwurf ist Untersuchungshaft obligatorisch. Während bei anderen Verbrechen für einen Haftbefehl etwa Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr nachgewiesen werden muss, ist das bei Mord nicht notwendig – Gesetzgeber und Justiz gehen davon aus, dass der Vorwurf und die zu erwartende Strafe schwer genug wiegen, um die Untersuchungshaft zu rechtfertigen. Sollte es zur Anklage kommen, wird der Prozess vor dem Schwurgericht am Landgericht München I verhandelt.