Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Neuhausen hat die Polizei bereits am Mittwoch größere Mengen Drogen sowie ein Schwert, eine Machete und eine Schreckschusspistole sichergestellt. Ein Gericht hatte den Ermittlern die Erlaubnis erteilt, eine 19-Jährige und ihren 25 Jahre alten Freund zu observieren und ihre Wohnung zu durchsuchen. Beide waren zuvor mit Betäubungsmitteldelikten aufgefallen. Am Mittwoch wurden sie dann bei einem Drogengeschäft beobachtet. In der Wohnung in der Nähe des Leonrodplatzes fanden die Beamten mehr als 70 Gramm Kokain und mehr als 50 Gramm Marihuana.