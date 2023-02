Von Ellen Draxel

In engen Tiefgeragen sollten sie einst für mehr Platz sorgen: Mit sogenannten Duplex-Parkern lassen sich auf einem Stellplatz dank einer eingezogenen Zwischenebene gleich zwei Autos übereinander abstellen. Doch viele Wagen sind inzwischen zu groß fürs Doppeldecker-Parken - und was einst Platz sparen sollte, führte nun dazu, dass er verschwendet wird. Viele Duplex-Parker stehen einfach leer. Neuhausen-Nymphenburgs Lokalpolitiker sehen nun genau darin eine Chance. Was wäre, postulieren Niko Lipkowitsch und Rudi Stummvoll von den Grünen, wenn man diese Duplex-Garagen zurückbauen und an deren Stelle öffentliche Mobilitätspunkte setzen würde? Solch eine Umnutzung könnte aus Sicht der beiden Grünen-Politiker zur Verkehrswende beitragen. Vorausgesetzt, die Tiefgaragen-Inhaber spielen mit und die Stadt zeigt Flexibilität beim Stellplatzschlüssel.

Auf die Idee gebracht hat die Bürgervertreter eine Situation im neuen Lizenzgebiet "Apostelblöcke". Mit Einführung der Wapperlzone sind dort etliche bisher geduldete, aber nicht legale Parkplätze entfallen. Um den Anwohnern eine Alternative zum eigenen Auto zu bieten, braucht es daher passende Mobilitätsangebote. Der Vorschlag des Bezirksausschusses: Mit Unterstützung der Kommune soll in der Tiefgarage der Wohnanlage an der Washingtonstraße 10 ein öffentlich zugänglicher Mobilitätspunkt anstelle der Duplex-Garagen eingerichtet werden. In welcher Form dies passieren soll, ob mit Carsharing, Lastenrädern oder auch E-Rollern, bleibe dem Eigentümer überlassen.

Die Anlage an der Washingtonstraße gehört der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag. Die Leerstandsquote in der dortigen Tiefgarage, bestätigt Unternehmenssprecher Mathias Weber, liege bei 38 Prozent. "Dass Parkplätze nicht besetzt sind, ist in Gewofag-Tiefgaragen häufig so, wenn wir Duplex-Systeme haben", sagt er. Zehn Prozent der insgesamt 1830 Duplex-Stellplätze im Bestand würden nicht genutzt. Das Unternehmen, betont der Sprecher, unterstütze auf jeden Fall die Verkehrswende und sei daher "sehr offen für alternative Nutzungsmöglichkeiten unserer Tiefgaragen". Vorhandene Baustrukturen bestmöglich auszunutzen, sei unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten "erstrebenswert".

Die Lokalpolitiker wünschen sich sowohl für die baulichen Anpassungen als auch für die Schaffung des Mobilitätspunkts kommunale "Unterstützung". Außerdem müsste im Falle einer möglichen Umsetzung noch geklärt werden, welche Betreiber von Mobilitätsangeboten in Frage kommen und wie der Zugang zur Tiefgarage geregelt werden kann. Für Lipkowitsch ist dieser Antrag zunächst einmal vor allem "ein Pieks in Richtung Mobilitätsreferat und Lokalbaukommission". Er und seine Kollegen hoffen, damit "einen Anstoß zu geben bei der Überlegung, wie man künftig in München mit leeren Tiefgaragenplätzen umgehen will".