In der "Arena" des Backstage an der Reitknechtstraße 6 tagt der Bezirksausschuss am Dienstag, 17. November, zum mittlerweile vierten Mal. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen bittet BA-Vorsitzende Anna Hanusch die Bürger, sich zu überlegen, ob sie von einem Besuch der Sitzung, die um 19.30 Uhr beginnt, absehen könnten. Auch am Platz muss eine Maske getragen werden.