Am Sonntag wählen evangelische Christen in Bayern ihren Kirchenvorstand. Die Gremien agieren auf Augenhöhe mit den Seelsorgern. In der Neuhauser Christuskirche sorgen die Ehrenamtlichen regelmäßig für ungewöhnliche Schlagzeilen.

Von Andrea Schlaier

Stefanie Wist und Oliver Sturz stehen etwas unentschlossen zwischen Gemeindehaus und Kirche am Dom-Pedro-Platz. In ersterem proben gerade zwei Chöre gleichzeitig, es schallt durchs ganze Haus und damit auch in den Raum, in dem man sich eigentlich zum Gespräch treffen wollte. Auf der anderen Seite ist das Gotteshaus nebenan nicht geheizt. Aber im Seitenschiff gibt’s mit rotem Samt ausgeschlagene Sessel und weich gepolsterte Stühle zum Verweilen. Die Pfarrerin der evangelischen Christuskirche und Kirchenvorstand Sturz bitten den Besuch also dorthin. Es trifft sich gut, dass in Sichtweite des Altars auch ein Kaffeeautomat fix installiert ist.