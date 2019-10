Migräne gehört in Deutschland zu den häufigsten Kopfschmerzerkrankungen, etwa zehn bis 15 Prozent der Bevölkerung leiden darunter. Die Autorin Bianca Leppert stellt am Donnerstag, 17. Oktober, ihr Buch "Ich hab' Migräne - Und was ist deine Superkraft?" vor und will mit dem Buch "mit zahlreichen Mythen aufräumen". Sie erklärt die Entstehung der Kopfschmerzen, wie man sie behandelt und lernt, besser damit zu leben. Die Lesung im Kitchen2Soul an der Schlörstraße 4 beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.