Die Polizei findet größere Menge Marihuana und diverse Utensilien für den Verkauf, als sie eine Wohnung in Neuhausen durchsucht.

Eine ganze Familie steht in Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Als die Münchner Polizei nach "intensiven Ermittlungen" der Erdinger Kripo am späten Montagnachmittag auf richterlichen Beschluss hin die Wohnung im Münchner Stadtteil Neuhausen durchsuchte, trafen sie auf Vater, Mutter und Sohn - und eine nicht unerhebliche Menge Marihuana. Dazu noch mehrere Utensilien, die den Tatverdacht gegen den 54-Jährigen, die 47-Jährige und den 23 Jahre alten Sohn wegen unerlaubten Handels mit Drogen erhärtet hätten, so die Ermittler.

Um wie viel Marihuana es sich gehandelt habe, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen. Alle drei befinden sich wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt das für Rauschgiftdelikte zuständige Kommissariat 83.