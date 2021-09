"Ein neues, nachhaltiges und schönes Stück München, eine Stadt der Zukunft, mit preisgedämpftem Wohnraum und mit dem Kultur-Hotspot Paketposthalle" - so beschreibt die Büschl-Unternehmensgruppe selbst ihre Pläne auf dem Areal der Paketposthalle an der Friedenheimer Brücke. Für viele dagegen sind die beiden 150-Meter-Hochhäuser eine stadtplanerische Erbsünde, die sie die Wände hochtreibt. In mehreren Führungen will der Investor nun Interessierten selbst erläutern, was er dort vorhat. Erster Termin ist Freitag, 10. September, 11 bis 13 Uhr. Weitere Führungen sind am Samstag, 18. September, 14 bis 16 Uhr, am Samstag, 25. September, 11 bis 13 Uhr, sowie am Mittwoch, 29. September, 17 bis 19 Uhr. An jeder Tour können bis zu 30 Menschen teilnehmen, Anmeldung mit Angabe des Wunschtermins unter https://paketpost-areal.de/die-tour.