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NeuhausenMann soll zwei Mädchen im Dantebad sexuell missbraucht haben

Im Dantebad soll es zu zwei sexuellen Übergriffen gekommen sein (Symbolbild).
Im Dantebad soll es zu zwei sexuellen Übergriffen gekommen sein (Symbolbild). Robert Haas

Ein 37-Jähriger soll die beiden in einem Schwimmbecken angefasst haben. Weil sie sich an den Bademeister wenden, glückt die Festnahme.

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Ein 37-jähriger Mann ist am Samstag im Dantebad in Neuhausen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, befand sich gegen 19.15 Uhr eine 14-Jährige im Schwimmbecken. Der Mann schwamm an sie heran und berührte sie im Intimbereich. Das Mädchen erzählte einer zwölf-jährigen Freundin davon – ihr war das Gleiche passiert.

Die beiden berichteten dem Bademeister von den Vorfällen. Dieser verständigte die Polizei und hielt den Mann bis zu deren Eintreffen fest. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass der Beschuldigte nun in Untersuchungshaft sitzt.

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SZ PlusVon Sebastian Krass

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