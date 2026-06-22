Ein 37-jähriger Mann ist am Samstag im Dantebad in Neuhausen wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen worden. Wie die Polizei berichtet, befand sich gegen 19.15 Uhr eine 14-Jährige im Schwimmbecken. Der Mann schwamm an sie heran und berührte sie im Intimbereich. Das Mädchen erzählte einer zwölf-jährigen Freundin davon – ihr war das Gleiche passiert.