Neuhausen Eine Straße mit vier Namen

Geschichtswerkstatt präsentiert ein Jubiläumsheft

Eigentlich ist dies eine einzige, kerzengerade Straße, eine Nord-Süd-Verbindung vom Schlosskanal zu den Bahngleisen, doch trägt sie - sehr ungewöhnlich - vier verschiedene Namen: Hubertusstraße, Washingtonstraße, Steubenplatz, Wilhelm-Hale-Straße. Die Hubertusstraße, benannt nach dem Schutzpatron der Jäger, ist das Schwerpunkt-Thema in den neuen "Werkstatt-Nachrichten". Es ist mittlerweile Ausgabe 40 der historischen Zeitschrift, herausgegeben von der Neuhauser Geschichtswerkstatt. Vor genau 20 Jahren erschien das erste Heft, und seit dem zweiten durchpflügen die Autoren und Autorinnen beharrlich Straßen, Plätze und Quartiere in Nymphenburg, Gern und Neuhausen, um die Ergebnisse ihrer Recherchen dann in einem Schwerpunkt zu bündeln.

Im jüngsten Heft liest man, was es mit dem sogenannten Amerikanerblock am Steubenplatz auf sich hat, wird erinnert an die Krecke-Klinik, die 1982 geschlossen und in eine Eigentumswohnanlage umgewandelt worden ist und erfährt, wer einst in den stattlichen Häusern entlang der Hubertusstraße wohnte. Anlässlich des 25. Vereinsjubiläums porträtiert die Geschichtswerkstatt außerdem sich selbst. Die Serie "Künstler in Neuhausen" zeichnet das Leben von Carola Neher nach, vom kometenhaften Aufstieg der in Nymphenburg geborenen Schauspielerin, die einige Jahre mit dem Schriftsteller Klabund verheiratet war, gerne Motorradrennen fuhr und schon mal den 168 Meter hohen Berliner Funkturm hinaufkletterte, bis zu ihrem tragischen Ende mit nur 41 Jahren in einem sowjetischen Straflager. Wie in jedem Heft gibt es wieder eine Chronik "Was vor 100 Jahren geschah" eine Folge von "Meine Kindheit in Neuhausen", und außerdem - eine echte Fleißarbeit von Achim Feldmann und Benedikt Weyerer - ein zehnseitiges Stichwortregister für sämtliche Ausgaben der Werkstatt-Nachrichten.

Das neue Heft kostet sieben Euro, es ist erhältlich in allen Buchläden des Viertels oder direkt bei der Geschichtswerkstatt, Nymphenburger Straße 171a, Telefon 13 99 96 95.