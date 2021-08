Was passiert, wenn unser moralischer Kompass verschwindet? Anhand der Autobiografie des jüdischen NS-Opfers Solly Ganor will Schauspieler Thomas Darchinger diese Frage beantworten. In einem Live-Hörspiel erzählt Darchinger am Mittwoch, 18. August, aus dem Leben Ganors, der während des Zweiten Weltkriegs aus Kaunas in Litauen ins Ghetto verschleppt wurde und überlebte. Das Live-Hörspiel beginnt um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Neuhausen, Nymphenburger Straße 171 b. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per Telefon an 23 38 24 50 oder E-Mail an stb.neuhausen.kult@muenchen.de ist erforderlich.