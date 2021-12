Der erste Christbaum-Brand der diesjährigen Weihnachtszeit hat sich in München bereits am dritten Advent ereignet. Bei einem Familientreffen in einer Wohnung in der Nymphenburger Straße hatte eine brennende Wachskerze offenbar den ganzen Baum entzündet, wie die Polizei nach ihren ersten Ermittlungen bekanntgab. Die Feuerwehr war am Nachmittag gegen 14 Uhr alarmiert worden, bevor sie in dem Mehrfamilienhaus eintraf, hatten die vier anwesenden Personen - zwei Frauen im Alter von 69 und 28 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren - das Feuer mithilfe einer Decke schon wieder erstickt. Wegen leichter Rauchvergiftungen wurden alle vier vorsichtshalber in Krankenhäuser gebracht. An Einrichtung, Boden und Wänden entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.