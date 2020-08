Weil er vermutlich eine einfahrende Straßenbahn noch erreichen wollte, ist ein 14-jähriger Schüler am Samstag an der Leonrod-/Fasaneriestraße bei Rot auf die Fahrbahn und vor ein anfahrendes Auto gelaufen. Wie die Münchner Polizei meldet, ist eine 42-jährige Münchnerin, der die Ampel gerade Grün zeigte, mit ihrem Pkw angefahren, als der Schüler auf die Fahrbahn lief, ohne auf die Ampel zu achten. Der Junge sei in die rechte Seite des Fahrzeugs gelaufen und durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert worden, berichtet die Polizei weiter. Er habe sich bei dem Unfall eine Kopfplatzwunde und einen Milzriss zugezogen und sei auf der Fahrbahn liegen geblieben. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Auto entstand 5000 Euro Schaden.