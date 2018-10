24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Neugestaltung in Ramersdorf Grüner, schöner, geschützter

Die Stadt will den historischen Ortskern von Ramersdorf beleben und aufwerten. Im Zuge des Projekts soll auch freie Fläche für neue Wohnungen entstehen

Von Sebastian Krass

Es könnte ein schönes Fleckchen München sein - wenn es nicht eingeschnürt wäre zwischen Innsbrucker Ring, Rosenheimer Straße und Kirchseeoner Straße und damit Tag und Nacht vom Verkehr umtost. Nun aber will die Stadt den historischen Ortskern Ramersdorf neu ordnen und damit wieder beleben. In diesem Zuge ist auch geplant, die Belastung durch den Autoverkehr zumindest ein wenig zu lindern, indem die Rosenheimer Straße auf dieser Höhe verschmälert und nach Westen verschwenkt wird.

Der Stadtrat hat in seiner Vollversammlung am Mittwoch das Planungsreferat beauftragt, einen vom Architektur- und Stadtplanungsbüro Goergens, Miklautz und Partner erarbeiteten Rahmenplan umzusetzen. Dafür ist es unter anderem nötig, einen Bebauungsplan für den Bereich Rosenheimer Straße aufzustellen. Elisabeth Merk, Stadtbaurätin, spricht von einem "Meilenstein" zur Aufwertung des Ortskerns Ramersdorf. "Grüner und schöner, geschützt vom Verkehrslärm und doch offen ins umliegende Quartier hinein", so solle der Ortskern werden, erklärt Bettina Messinger, stellvertretende planungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. CSU-Stadträtin Beatrix Burkhardt hofft, "dass die Umsetzung der Planung rasch erfolgt und wir nicht noch weitere 20 Jahre warten müssen".

Bisher spaltet sich die Rosenheimer Straße auf Höhe der Kirchseeoner Straße in einen dreispurigen Teil stadtauswärts und einen teils fünfspurigen Teil stadteinwärts, dazwischen liegt ein Streifen mit Grünflächen und dem Restaurant Zar. Künftig soll die Rosenheimer Straße auf der westlichen Seite zusammengefasst werden. Dadurch werden 11 000 Quadratmeter bebaubare Fläche frei, auf der zu 75 Prozent Wohnungen und zu 25 Prozent Einrichtungen der Nahversorgung entstehen sollen. Das Planungsreferat spricht von einer "behutsamen Nachverdichtung". Da es sich um städtische Flächen handelt, wird geprüft, ob mehr als 40 Prozent geförderter Wohnraum entstehen kann. Auch Gastronomie und Grünflächen sind dort weiterhin vorgesehen. Zudem ist nach Westen zur Mustersiedlung hin ein begrünter Lärmschutzwall geplant. Und es sollen die Verkehrsflächen auf der Kirchseeoner Straße verkleinert werden.

Der alte, als Ensemble denkmalgeschützte Ortskern selbst mit der ehemaligen Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf, die auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, soll einen zentralen Dorfplatz bekommen. Auf ihn wird der Planung zufolge ein Wallfahrtsweg münden, der nach historischem Vorbild geschaffen wird. Neue Fuß- und Radwege sollen das bisher etwas isolierte historische Ramersdorf besser mit den umliegenden Quartieren verbinden. Neue Läden, eine Kita und ein Pfarrheim mit Café sollen das Quartier beleben.

Es gab auch in den vergangenen Jahren schon Bemühungen, den Ortskern aufzuwerten. So hat die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung das imposante Wohngebäude in der Aribonenstraße 22 aufwendig saniert, um zwei Wohnungen erweitert und zur Vermietung an die Gewofag weitergegeben. Seit 2015 gibt es auf einer Brachfläche an der Rosenheimer Straße ein Gartenprojekt als Zwischennutzung. Aber der große Wurf steht noch bevor. Bis dieser allerdings Wirklichkeit ist, wird einige Zeit vergehen. Das Planungsreferat kalkuliert allein für die Aufstellung des Bebauungsplans bis 2022. In einer Informationsveranstaltung für Bürger vor gut einem Jahr sprach ein Vertreter des Referats von einem Zeitrahmen von 15 Jahren für das Projekt. Einen nächsten Schritt soll das Baureferat aber schon im kommenden Jahr angehen: die Verschönerung der öffentlichen Grünfläche an der Kirchseeoner Straße.