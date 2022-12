Damit das Wohnviertel in der ehemaligen Bayernkaserne mit seinen 15 000 Bewohnern tatsächlich ein lebendiges Quartier wird, will die Stadt sicherstellen, dass dort genügend Ladenflächen entstehen.

Dass aus alten Kasernen neue Wohnquartiere werden, ist in München nicht neu: Da sind der Prinz-Eugen-Park, wo einst die gleichnamige Kaserne stand, der Ackermannbogen anstelle von Indiana Depot und Jensen Barracks beziehungsweise Waldmann- und Stetten-Kaserne , der Domagkpark auf dem Gelände der Funkkaserne. Dass jetzt aus der Bayernkaserne das Quartier Neufreimann wird, folgt also einerseits einem bekannten Muster. Andererseits hat der neue Stadtteil im Norden Übergröße: Dort entstehen fast genauso viele Wohnungen wie in den drei Vorgängerprojekten zusammen. Deren planerische Defizite will die Stadt diesmal durch neue Organisationsstrukturen vermeiden.

15 000 Menschen sollen auf dem 60 Hektar großen Gelände zwischen der Heidemannstraße im Norden und dem Euroindustriepark im Süden ein Zuhause finden. Geplant sind, wie aus dem jüngsten Sachstandsbericht des Planungsreferats hervorgeht, insgesamt etwa 5500 bezahlbare Mietwohnungen, der größte Teil auf dem Kasernengelände selbst unter städtischer Regie. Hinzu kommen östlich davon zehn Hektar Fläche in Privateigentum. Dort hat die Sedlmayr Grund und Immobilien AG mit dem Bau von 1100 Wohnungen begonnen, die bis 2026 fertig sein und dann vermietet werden sollen. Neufreimann bekommt jede Menge Kindertagesstätten, ein Gymnasium, zwei Grund-, eine Förder- und eine Sing- und Musikschule, dazu Senioren- und Jugendzentrum, Stadtteilbibliothek und Volkshochschule, außerdem Geschäfte, Feuerwache und ringsum Grünflächen.

Die kleine Stadt in der großen Stadt soll bis etwa 2030 fertig sein. Im ersten der drei Bauabschnitte, dem südlichen, entsteht seit 2020 eine der beiden Grundschulen samt Kita, die schon im Herbst 2023 den Betrieb aufnehmen soll. Der Unterrichtsbeginn am benachbarten Gymnasium ist für 2025 geplant. Vier der acht Wohnbaufelder in diesem ersten Bauabschnitt wurden an die städtischen Wohnungsgesellschaften GWG und Gewofag vergeben, die etwa 750 Wohnungen planen. Die GWG baut bereits und will ihr erstes Projekt mit etwa 180 Wohnungen bis Herbst 2024 fertigstellen. Drei Baugrundstücke, zwei für 200 Wohnungen und eines für 100, hat die Stadt für Genossenschaften oder Mietshäuser-Syndikate ausgeschrieben, zwei davon sind vergeben, ebenso zwei weitere für den Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB).

Im zweiten Bauabschnitt, der im Norden liegt, sollen von acht Baufeldern vier für 825 Wohnungen an GWG und Gewofag gehen. Wie der Rest auf Genossenschaften und KMB-Bauträger verteilt wird, ist noch offen. In diesem Teil des Areals liegen die Nordhälfte des Quartiersparks, das urbane Quartierszentrum und der zweite Schulstandort. Auch an der Grundschule dort wird bereits gebaut. Sie soll 2026 fertig sein, wegen Corona zwei Jahre später als ursprünglich vorgesehen.

Auf Straßenbahnen werden Schüler, Eltern und der Rest der Bewohner dann allerdings noch warten und erst einmal mit Bussen vorlieb nehmen müssen. Die erste Linie, die dann verlängerte Tram 23, soll 2027 in Betrieb gehen. Sie wird vom Domagkpark im Süden über den Frankfurter Ring fortgesetzt, durchquert Neufreimann auf der Hauptstraße, deren Diagonale das streng rechteckige Raster der Wohngebäude aufbricht, und hält am Stadtplatz. "Zeitnah" nach der Linie 23 soll auf der Heidemannstraße im Norden mit Halt am Quartier Neufreimann auch die Tram 24 rollen und die U-Bahnhöfe Am Hart (U2) und Kieferngarten (U6) verbinden.

Der von Hochhäusern auf allen vier Seiten gefasste Stadtplatz mit Tramhaltestelle, Mobilitätszentrale, Kino und Einkaufsmöglichkeiten wird die geschäftige Mitte Neufreimanns bilden. Geplant sind außerdem kleine Läden in den Quartiersstraßen. Da setzt eine Neuerung an, die eine Mehrheit im Planungsausschuss dem Stadtrat jetzt gegen die Stimmen von CSU/Freien Wählern empfohlen hat: ein Gewerbeflächenmanagement, das langfristig auf andere Planungsgebiete in der Stadt übertragbar sein soll. Dazu soll das Planungsreferat bis 2024 - ebenfalls als Pilotprojekt - ein Konzept entwickeln, das die frühzeitige Ansiedlung kleiner Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe finanziell unterstützt.

Hintergrund ist, dass es in Neubaugebieten immer ein Problem darstellt, Gewerbeflächen mit Leben zu füllen. Denn solange gebaut wird, fehlen die Kunden, Ladenbetreiber geraten dadurch womöglich mit ihren Mietzahlungen in Schwierigkeiten. Zugleich kalkulieren die Bauherrn aber gerade am Anfang fest mit diesen Einnahmen und kommen selbst ins Schleudern, wenn sie ausbleiben. Das Ende vom Lied ist oft, dass erst gar keine kleinen Läden in den Erdgeschosszonen neuer Häuser entstehen.

"Eine sehr, sehr wichtige, sinnvolle Sache" nannte Paul Bickelbacher (Grüne) im Planungsausschuss die Gewerbeflächenförderung. Gerade "die Anfangszeiten sind besonders schwierig". Belebte Erdgeschosszonen seien aber maßgeblich für die Urbanität. In Frage kämen dafür nicht nur Läden, sondern auch Physiotherapiepraxen, Co-Working-Spaces oder Räume für Existenzgründer. Simone Burger (SPD) betonte, ein urbanes Quartier lebe vom "Miteinander von Wohnen und Gewerbe".

"Das ist nicht Aufgabe der Stadt", widersprach Alexander Reissl (CSU). Gewerbeansiedlung in Neubaugebieten sei immer kompliziert, es entstünden viele Handyläden und Nagelstudios. Reissl warnte aber vor Eingriffen der öffentlichen Hand und befürchtete Planwirtschaft und Bürokratismus.

Einstimmig votierte der Planungsausschuss dafür, in den kommenden fünf Jahren rund drei Millionen Euro in die diversen Maßnahmen zur Quartiersentwicklung zu stecken. Dazu gehört neben Projektsteuerung und Quartiersmanagement zum Beispiel die Baustellenkoordination - also die Aufgabe, auf engem Raum die verschiedenen Bauherren mit ihren jeweiligen Ansprüchen auf Flächen und Zeitfenster unter einen Hut zu bekommen. Diese enge Abstimmung, sagte Bickelbacher, sei ein Lerneffekt aus dem Domagkpark.