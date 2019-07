9. Juli 2019, 18:47 Uhr Neues Weiterbildungsangebot Virtuell studieren für alle

Wissenschaftsministerium startet Kursangebot "Open vhb"

Ein Studium von zu Hause aus und ohne Gebühren: Die virtuelle Hochschule Bayern bietet auf ihrer Plattform "Open vhb" von sofort an Online-Kurse für alle Interessierten an. Dort teilen unter anderem Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität ihr Wissen aus verschiedenen Fachbereichen. Zugang hat prinzipiell jeder von 16 Jahren an, auch vom Ausland aus. Das Angebot der Virtuellen Hochschule Bayern, Online-Kurse zu belegen und zu jeder Zeit von jedem Ort aus zu lernen, gibt es schon seit dem Jahr 2000 für Studierende. Open vhb richtet sich nun explizit an alle. Einige Kurse werden in Englisch abgehalten: "Leadership and Communication in Global Business" etwa von der HAW Kempten. Vorkenntnisse sind in der Regel nicht erforderlich. Teilnehmende Studenten bekommen keine ECTS-Punkte. Eine Bescheinigung aber gibt es für alle, die 60 Prozent der abschließenden Fragen wissen.

Sechs Münchner Hochschulen sind an der gemeinsamen bayernweiten Plattform beteiligt, die Wissenschaftsminister Bernd Sibler am Dienstag offiziell freigegeben hat. Insgesamt unterstützen 31 Universitäten die Idee der Open vhb, für die Professoren ehrenamtlich arbeiten. Noch sind nicht alle Kurse online, doch schon jetzt ist das Spektrum breit. So kann man etwa über Stressmanagement lernen (Universität Bamberg); Traumaverarbeitung nach Flucht und Migration bietet die Hochschule für Philosophie München an. Etwa 20 Lernstunden sind dafür vorgesehen. Wer das Interesse verliert und sechs Monate nicht mehr aktiv war, dessen Profil wird zwecks Datenhygiene gelöscht. Kursauswahl unter www.open.vhb.org