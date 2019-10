Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs können an sofort an ausgewählten Park-and-ride-Stationen der Landeshauptstadt in Mietwagen umsteigen. Zu diesem Zweck hat der Münchner Verkehrsverbund eine Kooperation mit der P+R GmbH und der Firma Sixt geschlossen. Seit Anfang des Monats stehen vorerst an drei Park-and-ride-Stationen Autos zur Miete bereit: an der Studentenstadt, in Lochhausen und am Westkreuz. Eine vierte Station ist in Fröttmaning geplant. Um das Angebot nutzen zu können, muss man sich zunächst in der App des Autovermieters Sixt registrieren. Per Smartphone können die Kunden dann ihr Fahrzeug ab 30 Minuten vor Beginn der Miete reservieren. Das Auto lässt sich auch über das Mobiltelefon öffnen, der Schlüssel liegt im Auto. Das Angebot solle auch in die Auskunft und in die App des Münchner Verkehrsverbundes integriert werden, erklärte dessen Geschäftsführer Bernd Rosenbusch. Das Mietwagen-Angebot könne eine "sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr darstellen". Vorstellbar wäre etwa eine Fahrt vom Marienplatz mit der U6 nach Fröttmaning und von dort direkt weiter mit dem Auto auf die A 9. "So können Pkw-Kilometer im Stadtgebiet effektiv eingespart werden", erklärt Wolfgang Großmann, Chef der P+R GmbH.