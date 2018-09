12. September 2018, 18:52 Uhr Neues Programm Zahlen statt sitzen

Verurteilte sollen Strafen künftig leichter abstottern können

Von Robert Meyer

Wer nicht genug Geld hat, um eine Strafe abzustottern, muss häufig ersatzweise in Haft. Vor allem Hartz-IV-Empfänger sind betroffen und verlieren bei kleinen Geldstrafen durch kurze Aufenthalte im Gefängnis oft ihre Wohnung oder ihren Job. Deshalb haben das Bayerische Justizministerium, die Staatsanwaltschaft München I und die Straffälligenhilfe München nun das neue Pilotprojekt "Geldverwaltung statt Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen" vorgestellt.

Mithilfe des Projekts sollen zu Geldstrafen verurteilte Täter künftig einen Teil ihres Einkommens - meistens staatliche Transferleistungen - an die Straffälligenhilfe München überweisen können, die das Geld dann an die Landesjustizkasse Bayern weiterleitet. 10 bis 50 Euro pro Monat sollen die Verurteilten so über maximal zwei Jahre hinweg zahlen, um die Strafe rechtzeitig abzustottern - und müssten dadurch nicht mehr in die Ersatzhaft.

Der bayerische Justizminister Winfried Bausback bezeichnet das Pilotprojekt, das zunächst für neun Monate in München getestet wird, als "Win-Win-Situation". Einerseits blieben die Verurteilten in ihrem sozialen Umfeld, andererseits entlaste man durch die frei werdenden Haftplätze die Gefängnisse. Zentrale Anlaufstelle für das Pilotprojekt ist die Straffälligenhilfe in München, die die Verurteilten berät und die Zahlungen überwacht. Vor allem bei kleinen Geldstrafen - zum Beispiel wegen Schwarzfahrens - sei es "sinnlos, dass so jemand in Haft kommt", sagt Nicole Lehnert, Leiterin der Straffälligenhilfe München. Die Frage sei, wie man es schaffen könne, "dass die Verurteilten doch noch ihre Geldstrafe bezahlen". Vor allem für körperlich oder psychisch kranke Menschen sei die Geldverwaltung eine Alternative, weil diese laut Lehnert oft nicht in der Lage seien, ersatzweise statt Haft gemeinnützige Arbeit zu leisten.

Entsprechend eng soll die Geldverwaltung mit Projekten zur gemeinnützigen Arbeit verknüpft werden, die in München ebenfalls von der Straffälligenhilfe vermittelt werden. Verurteilten sollen sowohl Geldverwaltung als auch gemeinnützige Arbeit als Option offen stehen. Das sei laut Lehnert auch die zentrale Neuerung, die mit dem Projekt einhergeht: Beide Wege sollen aus einer Hand angeboten werden. "Damit gewährleisten wir effiziente und fundierte Beratung durch eine Vermittlungsstelle und sorgen so auch organisatorisch dafür, dass die Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen bestmöglich vermieden wird", so Justizminister Bausback.

Ob sich durch das Projekt mehr Verurteilte an die Straffälligenhilfe wenden, kann Lehnert noch nicht abschätzen. Derzeit betreut die Zentralstelle 600 bis 900 Fälle pro Jahr, bei denen Verurteilte ihre Geldstrafe anstelle einer Haftstrafe abarbeiten können. Wiedergutmachung nach Einschätzung von Lehnert mehr als eine kurze Haft. Bei der gemeinnützigen Arbeit handele es sich meist um Hausmeistertätigkeiten oder Gartenarbeiten. Unter dem Projektnamen "Schwitzen statt Sitzen" konnten laut Angaben des Justizministers in den vergangenen 13 Jahren knapp eine Million Hafttage vermieden werden. Die Geldverwaltung bietet die Straffälligenhilfe ab sofort an. Ist das Projekt erfolgreich, soll es von Mitte 2019 an in ganz Bayern eingeführt werden.