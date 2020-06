"Wenn Kultur kostet, wird sie unangenehm" vom 4. Juni:

Anne-Sophie Mutter schämt sich? Wegen eines fehlenden Konzertsaales? Sie schämt sich nicht, dass Krankenhäuser, Schulen, Universitäten renovierungsbedürftig sind, Rentner, die 40 Jahre hier gelebt haben, sich ihre Stadt, die Mieten, nicht mehr leisten können, junge Familien keine bezahlbaren Wohnungen finden, Kitaplätze fehlen, Kinder in Brennpunkten keine soziale Förderung erfahren, Senioren keinen Pflegeplatz finden.

Ich bin selbst langjähriger Abonnent, liebe klassische Musik, gehe regelmäßig in Konzerte in München und anderen Städten. Aber, wir brauchen in München viel Wichtigeres als noch einen Konzertsaal.

Kann sie abschätzen, wie viele kleine und mittlere Unternehmen demnächst in München, in Bayern insolvent sein werden, wie viele Menschen arbeitslos? Wenn nicht, empfehle ich ihr, auch den Wirtschaftsteil der SZ zu lesen, in dem dies prognostiziert wird. Sie schwadroniert davon, dass alles gleichzeitig finanziert werden soll. Wie? Von wem? Wann?

Mutet sie der jungen Generation von heute und morgen wirklich zu, zusätzliche Schuldenberge abzutragen? Wegen eines Konzerthauses? Und das neben all den anderen Belastungen, die künftige Generationen zu tragen haben: Renten, Umwelt, Klimawandel.

Öffentliches Bauen und Renovieren sind postfaktisch. Die Zahlen sind nicht nur ein Blindflug, sondern Fake News, die wissentlich verbreitet werden. Ansonsten würde keine verantwortungsbewusste, zukunftsorientierte Regierung diesen zustimmen. Bestes Beispiel sind die Elbphilharmonie und das Deutsche Museum. Bei letzterem soll die Renovierung statt 400 nun 745 Millionen kosten. Was musste in Hamburg an Grundstücken, Gebäuden, Krankenhäuser verscherbelt werden, um die Elphi zu finanzieren? Schon jetzt kommt es zu ersten Renovierungen.

Wie hoch sind die Belastungen für den Steuerzahler jährlich? Was wird der operative Betrieb des neuen Konzerthauses kosten? Ohne Orchester wohlgemerkt. 20 Millionen? Wann wird die Akustik nicht mehr State of the Art sein? Man hat den Eindruck, Kultur ist die neue Religion.

Es gibt eine Studie des Deutschen Musikinformationszentrums, wonach der Altersdurchschnitt des Konzertbesuchers heute schon weit über 50 liegt. Ich selbst bin seit vielen Jahren Abonnent und kann dies nur bestätigen. Um mich herum nur ältere Menschen. Wen will man also in zehn Jahren noch in dieses Haus locken?

Ganz nebenbei: Wäre es auch mal möglich, dass Menschen zu Wort kommen, die das Konzerthaus nicht befürworten? Die eine andere Form von Kultur möchten. Eine, die nicht 80 Euro kostet (plus 120 Euro Zuschuss vom Steuerzahler pro Platz). Kultur, die im Kleinen stattfindet. Auf Festivals, in der Kneipe, im Kindertheater, im Theatron? Ohne Designbau, über dessen Kubatur, Klobigkeit, Einfallslosigkeit und Standort man ja auch noch streiten könnte. Dr. Roland Gellert, Dachau