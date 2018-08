23. August 2018, 18:52 Uhr Neues Konzept Weniger Platz für Autos

Rathaus will nach den Ferien den Isarplan II präsentieren

Von Thomas Anlauf

Der Blick soll weit über die Isar reichen, wie eine Loge über dem Fluss. Bereits 2020 will das Deutsche Museum im Südteil des riesigen Gebäudekomplexes eine Dachterrasse mitsamt Lokal eröffnen. An der bislang stark befahrenen Ludwigsbrücke am Nordende des Museums könnte ein völlig neuer Platz entstehen mit Parkbänken, Grünstreifen und weniger Verkehr. Und entlang des Westufers kommt womöglich in nicht allzu ferner Zukunft eine Isarpromenade, die den Namen auch verdient, außerdem Balkone und Treppen zum Fluss. Nach den Sommerferien wollen das Planungs-, das Umwelt- und das Baureferat im Stadtrat den Isarplan II präsentieren.

Es hat lange gedauert, doch nun fügen sich die Puzzlestücke der Referate langsam zusammen. Vor knapp drei Jahren hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Isar künftig mehr in den Mittelpunkt Münchens rückt. Bislang trennt die breite Verkehrsschneise der sogenannten Isarparallele sowie die teilweise maroden meterhohen Kaimauern die Innenstadt vom Fluss. Doch nun wird der Isarplan konkret. Eine Verkehrsuntersuchung für das Gebiet zwischen Baldeplatz und Maximilianstraße liegt nun vor, teilte das Planungsreferat am Donnerstag mit. Darin geht es um die Frage, ob die Isarparallele entlang des Isar-Westufers zurückgebaut und Radfahrern sowie Fußgängern deutlich mehr Platz eingeräumt werden kann. Auch die Ludwigsbrücke könnte vor dem Deutschen Museum umgestaltet und der Verkehr zurückgedrängt werden. Die Umsetzung könnte sogar relativ schnell geschehen, wenn der Stadtrat im Herbst zustimmt. Denn die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG will bereits im kommenden Jahr mit der Sanierung der Trambahngleise beginnen. Das belegt ein interner Zeitplan für die Isar-Umgestaltung, der der SZ in Auszügen vorliegt. Mit der Trambahnbaustelle könnte das Baureferat auch gleich weitere Umbauten vornehmen - alles vorausgesetzt, dass der Stadtrat zustimmt.

Im Jahr 2020 wird wohl auch der nördliche Teil der Museumsinsel umgestaltet. Wie berichtet, hat ein Gutachter ein Parkpflegewerk für die Grünanlage mit dem Vater-Rhein-Brunnen erstellt. Demnach könnte der kleine Park mit seinen großen Bäumen und Büschen ziemlich zurechtgestutzt werden.