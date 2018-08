5. August 2018, 18:57 Uhr Neues Konzept bei der BOB Mehr Platz bei der Fahrt in die Berge

Die Bayerische Oberlandbahn will Mitte 2020 ihre Züge erneuern

Die Bayerische Oberlandbahn (BOB) könnte von Mitte 2020 an mit neuen Zügen fahren. Noch im Herbst dieses Jahres soll eine Entscheidung fallen, sagt der neue Geschäftsführer der Bayerischen Oberlandbahn, Fabian Amini. Sollten die Züge der BOB, die teilweise um die 20 Jahre alt sind, durch neue ersetzt werden, wäre das ihm zufolge "ein Quantensprung in der Qualität". Die Kosten sind mit einem dreistelligen Millionenbetrag veranschlagt.

Zum einen könnten die neuen Züge mit mehr Waggons fahren und so mehr Menschen mitnehmen, zum anderen könnte bei Pannen schneller für Ersatz gesorgt werden. Bislang fährt die BOB mit zwei Zugmodellen, die nicht miteinander kompatibel sind: Wenn zum Beispiel ein Zug des Modells "Integral" auf der Strecke Schwierigkeiten hat, hilft ein Ersatzzug des Modells "Talent" also nicht weiter. Mit einer einheitlichen Flotte wären solche Situationen einfacher zu lösen, heißt es bei der Bayerischen Oberlandbahn. Man würde dann nur noch 25 Züge benötigen. Im Betrieb hat die BOB stets 22 Züge und bislang vier Ersatzzüge, zwei von jedem Modell. In Zukunft würden drei Ersatzzüge ausreichen. Bei der Bayerischen Oberlandbahn, die zum Konzern Transdev gehört, plant man Dieselfahrzeuge des Modells Lint 54 zu kaufen, ähnliche Züge habe man bereits bei der Bayerischen Regiobahn im Einsatz. Derzeit verhandelt das Unternehmen mit dem Freistaat und der Bayerischen Eisenbahngesellschaft über die mögliche Umsetzung des neuen Konzeptes - sollte es zu einem Abschluss kommen, sollen die alten Oberlandbahnen ins Ausland verkauft werden.