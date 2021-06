Von Paul Schäufele

Wie immer man zur Neuen Musik steht, das muss man ihr lassen: Hier traut man sich an die großen Fragen. Jedenfalls, wenn man Julia Schölzel fragt. "Es geht nicht nur darum, die Gegenwart zu reflektieren, sondern darum, sie zu hinterfragen, Alternativen zu finden." Die Pianistin ist Gründungsmitglied des "Neuen Kollektivs München", einer Formation für zeitgenössische Musik, die seit 2015 Musik von heute aufführt. Mit ihrem Ansatz, jenseits starrer Hierarchien von E- und U-Musik Projekte zu erarbeiten, hat sich die Gruppe einen Platz in der Münchner Avantgarde erobert. Neben der 'klassischen' Neuen Musik kommen auch Werke von Singer-Songwritern vor. Mit solch fantasievollen, flexibel besetzten Programmen hat das "Neue Kollektiv" auch Komponistinnen und Komponisten zur Zusammenarbeit angeregt, die daraufhin zu größeren Ensembles und Festivals eingeladen wurden - Malin Bång, Gerhard E. Winkler, Chaya Czernowin oder den Umwelt-Akustiker und Klimaforscher Marcus Maeder, der am 25. Juni, zu hören sein wird.

Die Arbeitsweise ist demokratisch. Ein Stück wird skizziert, komponiert, ins Kollektiv eingebracht, diskutiert, umgearbeitet, in die Dramaturgie eines Programms eingebettet. Das braucht Zeit. Wer die Gegenwart abhorchen möchte, muss sich da schon ein wenig sputen. Alle Stücke, die im Theater HochX zu hören sind, entstanden etwa in den vergangenen zwölf Monaten. Alle Stücke enthalten explizit oder implizit einen Kommentar zur Situation in dieser Zeit. Und alle Stücke stammen von jungen Komponierenden, denen es unter den Bedingungen dieser Zeit schwer gefallen ist, ein Publikum zu finden.

Caio de Azevedo sucht in seinen "Farbenlehreliedern" nach Texten von Paul Klee eine Möglichkeit, die transposition d'art von Farbton zu musikalischem Ton zu vollziehen und kommt zu Ergebnissen fragiler Schönheit, melodischen Kurzepisoden, die von fern an Richard Strauss oder Erik Satie erinnern. Unterstützt werden diese Assoziationen auch von Anna-Maria Bogner, die die Lieder mit großer Sopranstimme interpretiert. Zu dem Versuch, Vielfarbigkeit klanglich umzusetzen, steht die "Leise Reise" Maximilian Zimmermanns in scharfem Kontrast. Ein Nicht-Stück wollte der Kompositionsstudent entwerfen, "etwas", so sagt er, "das im Konzert gar nicht funktioniert". Zimmermanns Komposition ist eine Subversion des traditionellen Konzert-Sounds, der Pianist legt zwar die Hände auf die Tasten, gespielt wird aber nur mit dem Haltepedal, das die Dämpfer von den Saiten hebt. Was bleibt, ist das Nebengeräusch, ein Signal, das hier früher einmal etwas klang, aber ausgelöscht wurde in der Isolation.

Das Thema griff auch Florian Daniel in seiner Vertonung der "Tränen" des Turm-Lyrikers Hölderlin auf. Die Hymne vom Sterben der Liebe überführt der Pianist und Komponist in eine Befragung des Zusammenseins, die "Tage der Schönheit", von denen vielfach nur die Erinnerung bestehen blieb. Der "Zwischenbericht" von Carlotta Rabea Joachim für Solo-Geige deutet schon im Titel einen bewusst sachlichen Gestus an. Hier wird berichtet über etwas, vielleicht über das Violinstudium, für dessen Abschluss sie das Stück geschrieben hat, als Erprobung der Möglichkeiten von Polyphonie auf vier Saiten, wie Mugi Takai vorführt. Alisa Spilniks "Cosmos" und "Spaceship" verlassen für einen Moment diese Erde und auch die Paradigmen Neuer Musik. Spilnik komponiert hier überwiegend tonal. Die Restitution des Dreiklangs wirkt in der Tat spacy. HaEun Chos Auseinandersetzung mit der Gewalterfahrung Koreas als japanischer Kolonie macht den ernsten Abschluss - klaustrophobische Klänge von Klavier und Cello, erstickte Schreie der Sängerin. Sechs höchst individuelle Stellungnahmen zum Geschehen des vergangenen Jahres als Reaktion und Intervention. Ein echter Perspektivwechsel.

NKM: Klima in Variation, Fr., 25. Juni, 17.30/19/20.30 Uhr, Hoch X, Entenbachstr. 37