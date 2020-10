Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz .

Von Jürgen Moises

Ruhm, Geld, Frauen, Langeweile. Es gibt so einige Gründe, warum Menschen eine Band gründen. Bei Sasebo war es tiefe Liebe, und zwar die zwischen dem singenden Künstler und Nudelkoch Toshio Kusaba und dem Sänger und Percussionisten Carl Tokujiro Mirwald. So hat es zumindest Letzterer vor Kurzem auf der Sommerbühne im Olympiastadion erzählt. Dort stellte die Münchner Band noch vor dem offiziellen Release ihr neues, bei Gutfeeling Records erschienenes Album "SSS (Sasebo Super Spreader)" vor. Auch noch ein paar andere Dinge konnte man von Mirwald erfahren. Etwa dass Toshio Kusabas Vater ein Yakuza und seine Mutter eine Prostituierte war. Dass Toshio als Jugendlicher einer von denen war, die nur im Zimmer sitzen und versauern. Dass er sich später dann als Elvis-Imitator und Gay-Porno-Nebendarsteller durchschlug. Ach, und dass er der japanische Freddy Mercury ist und nicht der "Karl Valentin Japans", wie manche behaupten.

Ob das alles auch so stimmt, das muss sich jeder selbst fragen. Zumindest dann, wenn man des Japanischen nicht mächtig ist. Denn angeblich ist, das hat der Deutsch-Japaner Mirwald ebenfalls gesagt, "Sasebo Super Spreader" autobiografisch. Eben in dem Sinne, dass die insgesamt neun auf Japanisch eingesungenen Lieder alle von Toshio Kusaba handeln. Live auf der Bühne bildet er, ob im goldenen Glitzeranzug oder Kimono mit Sepplhut, jedenfalls ohne Frage das optische Zentrum. Dafür muss er sich dort aber allerlei fiese Sprüche von Mirwald gefallen lassen. Und wie diese Rollenteilung funktioniert, mit dem machohaften Mirwald und dem unterwürfigen Kusaba: Das hat etwas von der Exzentrik des japanischen Kabuki-Theaters, das dafür bekannt ist, dass dort die Männer lange Zeit auch die Frauenrollen spielten.

Das Japanische ist aber nur die eine Seite bei Sasebo, die neben Mirwald und Kusaba auch durch den Gitarristen Yutaka Minegishi vertreten wird. Und ein Stück weit von der Akkordeonistin Tinka Kuhlmann, die im Lied "Gogo" auf Japanisch singt. Angeblich kann sie sogar als Einzige wirklich Japanisch. Auch das hat Mirwald auf der Bühne erzählt. Aber zurück zu den anderen Seiten: Dem amerikanischen Blues in seiner urwüchsigen oder in Captain-Beefheart'scher Manier angeschrägten Form sowie der Prise "Balkan", wie sie etwa Gitarrist Ivi Vukelic einbringt. Der bayerischen Anarchie, für die hier mal Andi Knolls Tuba stellvertretend genannt werden soll. David Bielander sorgt an Klarinette, Piccoloflöte und Saxofon für weitere, weltmusikalische Facetten, und Schlagzeuger Dirk Eisel hält das ganze Sammelsurium im Takt.

"SSS" ist der erste richtige Longplayer von Sasebo, beim Label Echokammer erschienen bereits zwei Mini-LPs der Band. Und die wunderbare Single "Masako", die sie im vergangenen Jahr zu Ehren der neuen japanischen Kaiserin als Video herausbrachten. Was zeigt: Sasebo-Lieder handeln doch nicht immer von Toshio Kusaba, der übrigens auch für den gemalten Affen auf dem Cover mit Sepplhut und zwei Becken in der Hand verantwortlich zeichnet. Dafür ist die Musik durchgehend individuell, das heißt: Sasebo haben mit ihrem japanisch-sprachigen Anarchoblues eine eigene Nische für sich gefunden, die sie nun auf "SSS" überzeugend ausbauen.

Sei es in "Monkey Business", das einen mit dem gemächlichen Rhythmus eines Dampfers in das Album hineinschunkelt, dem beschwingten "Balkan" mit seiner dahin hüpfenden Flöte oder dem Liebesduett "Gagag" mit dem Klagegesang. "Gogo" ist eine sehr schöne Ballade, so wie "Keiren", das Mirwald mit dem österreichischen Schriftsteller und Musiker Hans Platzgumer geschrieben hat. Von welchem oder welcher "Keiren" Mirwald hier wehmütig singt, während Vukelics Gitarre sehnsüchtig jammert und Kusaba dazu wie eine Ziege meckert oder wie mit Schluckauf singt: keine Ahnung. Dafür müsste man wieder Japanisch können.

Sasebo: "SSS (Sasebo Super Spreader)", erschienen bei Gutfeeling Records, www.gutfeeling.de