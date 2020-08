In Corona-Zeiten bleibt Claudia Koreck als Inspiration für ihre Lieder immer noch die Erinnerung an die Orte, die sie besucht hat.

Von Michael Zirnstein

Neulich fühlte sich Claudia Koreck wie ein Huhn. Wie eines aus der Massentierhaltung. Dabei hat sie sich selbst größtmöglichen Freilauf geschaffen, mit dem eigenem Platten-Label, der Heimkehr aus der engen Großstadt ins Chiemgauer Land, dem Ehemann als Produzenten und Band-Chef, ihrer Lebensweise, ohne Druck Lieder zu produzieren, wie und wann sie will. Aber es reichte ein Satz eines Streaming-Dienst-Bosses, der Musiker antrieb, nicht so faul zu sein und bitte ständig neue Pop-Eier in sein Nest zu legen, und sie fühlte sich eingepfercht. Vielleicht eine Erinnerung an ihren plötzlichen Karrierestart mit dem Hit "Fliang" vor 13 Jahren, als ihr Gut-Meiner rieten, doch abzuspecken, um noch erfolgreicher zu sein. Auf Druck reagiert Koreck empfindlich. Sie verschaffte sich Luft im Internet mit einer Tirade gegen das "Musik-Fast-Food-Land": "Und wenn ich nicht genügend Eier leg', dann Kragen ab und mein Fleisch noch zu (Spotify)-Preisen verscherbeln ..." Nicht mir ihr! Musik sei einmal "gegen das System gewesen und nicht Teil davon", schimpfte sie. "Wenn ich schon ein Huhn sein soll, dann ein freies."

Gut gekräht, möchte man sagen. Claudia Koreck hat in diesem Kampfgeist ein Vorbild, das auch gern gefiedert auftritt: Willy Michl. Dem "Isarindianer" und gerade 70 gewordenen Miterfinder des bayerischen Blues hat sie ein starkes Lied auf ihrem neuen Album gewidmet: "Indianer" heißt es, im Textbüchlein zeigt sie sich dazu im weißen Overall mit tiefem Ausschnitt, Klampfe in der einen Hand, die andere zum Himmel gerichtet, die Stiefel fest auf roter Erde. Im Song schwärmt sie vom unzähmbaren Willen des Song-Soldaten aus München mit Zeilen wie "Reitest durch Sümpfe aus Hass, Trolls versperrn jede Strass / Aber du bist der letzte Indianer / Mit Feia im Bluat". An einer Stelle klingt sie fast wie er mit seinem grollenden R. Wie er einmal nach einem gescheiterten Crowdfunding über die Unverbindlichkeit im Internet zürnte, offen seine Enttäuschung über die eigenen 5000 "Freunde" beklagte, das fand sie stark und ehrlich und habe sie zu diesem Lied inspiriert. Ein Lied, das stampft wie ein Krieger ums Lagerfeuer, das ausufert wie eine Rock-Experience auf Woodstock. Das Festival habe sie als zu spät, nämlich 1986 Geborene ja leider verpasst. "Janis Joplin fand ich immer eine Wahnsinnsfrau", sagt sie, "diese Energie, das Rohe, das Nicht-Nachdenken, das Urdings, das rausmuss, das liebe ich schon sehr." Dieser Drang zum Exzess habe etwas Freiheitliches.

Die Freiheit ist ihrer Natur gemäß erst dann ein Thema, wenn man sie bedroht glaubt. Wie gerade eben. Man könnte also denken, Korecks am heutigen Freitag erscheinendes Album "Auf die Freiheit" sei ein Corona-Album. Ist es aber nicht, die elf Songs seien ein Best-of aus 300 Ideen, die sie in den vergangenen zehn Jahren angesammelt habe. Sie habe im privaten Kreis etwas ganz Schlimmes erlebt, deutet sie an, daraus seien aktuell ihr sehr nahe Lieder entstanden. "Aber die müssen noch schlummern", sie sei noch nicht bereit dafür. "Ich musste mit dieser Platte erst mal positiv nach vorne schauen, das habe ich gebraucht." Und das brauche auch die Welt gerade gut. Was sie zur künstlerischen Inspiration eigentlich benötigt, ist das Reisen. Aber solange die Welt stillstehen soll, träumt sie sich mit famosen Weggefährten wie Titus Vollmer (Gitarre) Matthias Bublath (Hammond-Orgel), Kilian Reischl (Bass und Mix), Oscar Kraus (Drums), Martin Kursawe (Gitarre) oder wieder L.A.-Bass-Legende Sean Hurley an Sehnsuchtsorte wie Vegas, Hollywood, England, Schweden, zum Gypsy-Lagerfeuer nach Portugal, auf die Bahamas. Wo alles gerade "kacke" ist, müsse man die Leute nicht noch reinziehen in den Sumpf. Sie kann so herzerfrischend direkt sein, die Koreck.

Und lustig. Wie der Song "Bahamas". Nicht nur das Polaroid vom "oink!" rüsselnden Wasserschwein im Booklet ist saukomisch, sondern auch der Text-Platzhalter "herzergreifender möchtegernspanischkönnen-Singsang". Charmanter würde Reinhard Fendrich so ein Traumstrand-Klischee nicht hinbekommen, so ein Gute-Laune-Spottlied über den Partner, der sich im "Duffy-Duck-Pyjama" inmitten von Beach-Babes eine Auszeit von der Beziehung mit einem ganzen Ozean dazwischen gönnt. "So sei du alloa auf die Bahamas / Dafia zeig i meine BHs ab heid wem anders", reimt Koreck dem frech entgegen. Das sei tatsächlich so (fast) passiert sagt sie, ihr Lebens- und Instrumental-Begleitrer Gunnar Graewert habe sich damals eine Auszeit gegönnt. "Wir geben uns ja viele Freiheiten", sagt sie, "aber dass es dann gleich die Bahamas sein mussten" und die Bilder von den Strandschönheiten ...

Ihre Bahamas, das ist eine Hütte in Schweden, wo sie sich etwa zum Schreiben ihrer Weihnachtsplatte ganz allein einigelte. So eine "Sommernacht in Schweden", wo alle "Finsterniss ins Liacht" getunkt werde, klingt in "Vida Bonita" an, dessen Sound wiederum an Madonnas "La Isla Bonita" erinnert. Keine Absicht, erklärt sie, aber das Madonna-Album sei tatsächlich ihres Gunnars erste Platte gewesen, so etwas fließe bei ihr aus dem Unterbewusstsein ein.

Es ist also doch alles sehr persönlich und nah bei ihr, auch wenn mit "Aufgewacht von de Doudn" nur ein typischer Koreck-Blues-Soul-Hammer drauf ist, in dem - auch wieder typisch für ihre Direktheit - sie sogar das F-Wort zulässt. Aber was ist schon typisch für Koreck? Wohl auch das Stück "Himmi", indem sie ganz zu ihrer Unsicherheit steht, all den "unliabsamen Seiten / Sie gehean ganz ohne Zweifel mia". Offenheit macht frei.

So nimmt sie sich Freiheit, alles mögliche auszuprobieren: gar eine Disco-Nummer über einen Aufreißer, "Katz und Maus", noch so ein Fendrich-artiges Rollenspiel. Oder "Vegas", das Kühnste, was sie bisher mit ihrem Bairisch gewagt hat, das mehr kann als warmen Soul. Mehr schimmernd als strahlend singt sie davon, wie ein Typ auf ihren Bauch zeigt und fragt, ob es ein Bub oder ein Mädchen werde. "Der Bua is schon kemma / Konnst du Depp dir doch woj denga", faucht sie. Das Erstaunliche: Zum pluckernden Basslauf klingt das schwer nach dem Wunderfräulein der Stunde: Billie Eilish. Ihr gefalle nicht viel Neues, sagt Koreck, aber diese junge Frau mit ihrem so ganz anderen Sound finde sie stark. Diesen nachzuahmen, ist eine Würdigung, und die Freiheit, die sich eine nehmen darf, die in ihrem Genre selbst Zäune für andere eingerissen hat.

