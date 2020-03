Wie bewegt sich der Mensch in ein paar Jahren fort? Wie sieht die Stadt von morgen aus und wie wird man dort leben? Im modernisierten "BMW Junior Campus" können junge Besucher jetzt spielerisch erfahren, was genau sich hinter den Themen verbirgt.

Wie bewegen wir uns in ein paar Jahren fort? Wie sieht die Stadt von morgen aus und wie werden wir dort leben? Die Antworten auf diese Fragen enthalten meistens Schlagworte wie "Autonomes Fahren", "Elektromobilität" oder "Smart City". Doch selbst für Erwachsene sind diese Begriffe oft mit Fragezeichen versehen. Im modernisierten Junior Campus der BMW Welt können die jungen Besucher jetzt spielerisch erfahren, was genau sich hinter diesen Themen verbirgt. Eine Möglichkeit, die neugestalteten Räume ausgiebig zu erkunden, bietet die BMW Welt am Eröffnungswochenende 7. und 8. März. Mit dabei sind am Sonntag die "Bildungshelden" Can Masuroglu, Moderator seiner eigenen Wissenssendung auf Kika, und Autor Benjamin Hadrigan. Sie diskutieren über die Zukunft des Lernens und basteln mit den jungen Besuchern Zukunftsfahrzeuge.

Neueröffnung des Junior Campus, ab 5 J., Sa./So., 7./8. März, 10 bis 18 Uhr, BMW Welt, Am Olympiapark 1, Eintritt frei, Telefon 089/125016001