21. Februar 2019, 18:39 Uhr Neuer Tunnel Stammstrecke gesperrt

Wegen Bauarbeiten müssen Fahrgäste an sechs Wochenenden auf Busse umsteigen

Von Merlin Gröber

An drei Stellen arbeitet die Deutsche Bahn in diesem Jahr an der neuen Stammstrecke - das werden auch die Fahrgäste zu spüren bekommen. Oberirdisch geht es mit den Hauptbaumaßnahmen zwischen den Stationen Laim und Donnersbergerbrücke los, und auch unterirdisch baut die Bahn: "Als erste neue Station möchten wir in diesem Jahr mit dem Bau des Marienhofs beginnen", sagt der Leiter des Regionalbereichs Süd, Andreas Rudolf, auf einer Pressekonferenz. Dritte Baustelle wird in den kommenden Monaten der Hauptbahnhof: Im ersten Halbjahr werden dort Brunnen in der Gleishalle gebohrt, bevor ab Mai die Schalterhalle gesperrt und dann entkernt wird. Teile des Eingangs zum Hauptbahnhof sowie der Schwammerl, das Vordach vor dem Eingang, möchte die Bahn in diesem Jahr abreißen. Erst dann kann sie mit dem Tiefbau für den neuen unterirdischen Stammstreckenbahnhof beginnen.

Trotz der umfangreichen Baumaßnahmen plant die Bahn weiterhin, die zweite Stammstrecke 2026 fertigzustellen. Allerdings gibt es Unwägbarkeiten. Derzeit denkt die Stadt nämlich über den Bau einer neuen U-Bahnstrecke nach. Die U 9 soll von der Implerstraße über den Hauptbahnhof zur Münchner Freiheit führen und die chronisch überfüllten Linien U 3 und U 6 entlasten. Im Januar hatte sich der Stadtrat grundsätzlich für das Neubauvorhaben ausgesprochen. Kommt die U 9, ändern sich aber auch die Baupläne für die neue Stammstrecke: Am Hauptbahnhof muss dann ein komplett neuer U-Bahnhof gebaut und das Empfangsgebäude angepasst werden. Diese integrierte Gesamtlösung hätte Auswirkungen auf den Zeitplan für den neuen S-Bahn-Tunnel, sagt Bahn-Projektleiter Markus Kretschmer: "Wenn diese Gesamtlösung kommt, verzögert sich der Bau der zweiten Stammstrecke um ein bis zwei Jahre". Eine Entscheidung über den Neubau erwartet er noch dieses Jahr. Wegen der Baumaßnahmen müssen sich Reisende in den kommenden Monaten auf Einschränkungen einstellen.

Im Laufe des Jahres soll an insgesamt sechs Wochenenden, jeweils von Freitagabend bis Montagfrüh, die Stammstrecke gesperrt werden. Nach den bisherigen Plänen setzt die Bahn am Wochenende vom 10. bis zum 13. Mai zwischen Pasing und Ostbahnhof Schienenersatzverkehr ein. In den ersten drei Wochenenden im August gibt es den Ersatzverkehr dann zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof, am vierten Augustwochenende und vom 18. bis zum 21. Oktober zwischen Pasing Ostbahnhof.