Von Sabine Buchwald

Mehrere Hunderttausend Männer in Deutschland haben laut wissenschaftlichen Erhebungen pädophile Neigungen. Sie leben mit sexuellen Vorstellungen in Verbindung mit Kindern. Sie leben mit einem Tabu und können sich kaum dazu äußern. Die meisten kämen damit irgendwie zurecht und werden nicht straffällig, sagt Kolja Schiltz, Professor für Psychiatrie am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität. Der Leidensdruck aber sei oft groß. Schiltz leitet den neuen Münchner Standort des Präventionsnetzwerks "Kein Täter werden", das Betroffenen unbürokratisch, kostenlos und vor allem anonym Therapiemöglichkeiten anbietet.

Die Angebote und die wissenschaftliche Betreuung orientieren sich an dem gleichnamigen Pilotprojekt, das 2005 an der Berliner Charité startete. Mit München gibt es nun bundesweit 13 Standorte, mit Bamberg zwei in Bayern. Der Standort Regensburg wurde mittlerweile aufgelöst. In den vergangenen 15 Jahren konnten insgesamt mehr als 1000 Patienten eine Therapie im Rahmen des Netzwerks beginnen. Von sofort an stehen nun entsprechende therapeutische Angebote in München für Betroffene zur Verfügung.

Finanziert wird die dortige Präventionsambulanz vom bayerischen Justizministerium. Dort sieht man Prävention als einen wichtigen Baustein in einem Maßnahmenpaket zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. Ziel des Hilfsangebotes sei es, Missbrauch und das daraus entstehende Leid von Kindern zu verhindern, erklärt Justizminister Georg Eisenreich.

Gedacht ist das Hilfsangebot explizit für Männer mit pädophilen Neigungen, die nicht straffällig geworden sind, betont Schiltz. Verurteilte Delinquenten müsse man an andere Einrichtungen verweisen. Angesprochen fühlen sollen sich etwa Betroffene, die den Wunsch verspüren, kinderpornografische Seiten im Internet anzusteuern. Der Gedanke daran sei noch kein Missbrauch, das Anklicken aber schon, betonen die Wissenschaftler des Netzwerkes. "Sich grundsätzlich in der Bedürftigkeit verstanden zu fühlen, ist schon sehr hilfreich", weiß Kolja Schiltz. Mit jemandem zu reden, entlaste die Patienten.

Die Therapie findet in der Regel einmal wöchentlich in Gruppen statt, bei Bedarf auch in Einzelsitzungen. Sie kostet die Patienten nichts und verläuft unter Schweigepflicht. Es sollen Verhaltensstrategien vermittelt werden, sexuelle Impulse gegenüber Kindern zu kontrollieren. In der Therapie soll außerdem erlernt werden, die sexuelle Präferenz zu akzeptieren und angemessen wahrzunehmen. Ziel der Therapie aber ist vor allem, den betroffenen Männern zu helfen, "kein Täter zu werden".

Auch Frauen dürfen sich angesprochen fühlen. Wie viele betroffen sind, sei nicht hinreichend bekannt, sagt Schiltz. Von der männlichen Bevölkerung wisse man, dass etwa ein Prozent pädophile Neigungen habe. Eine Zahl, die auch für andere Kulturen gelte. Ein erster Kontakt zu Schiltz und seinen Mitarbeitern ist möglich über die E-Mail-Adresse praevention@med.uni-muenchen.de und telefonisch unter 089/440 05 50 55.