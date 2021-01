Braucht München ein neues Kulturzentrum mit Strahlkraft? Der Schriftsteller Hans Pleschinski nähert sich in seinem Roman "Am Götterbaum" der einstigen Villa des Dichters Paul Heyse - mit einer verblüffenden Idee

Interview von Antje Weber

Kaum jemand kennt die alte Villa, die in der Nähe des Münchner Lenbachhauses steht: Hier lebte einst der Schriftsteller Paul Heyse. Ein Götterbaum auf dem Grundstück hat die Zeiten überdauert und dem neuen Roman Hans Pleschinskis den Titel geliefert: "Am Götterbaum", soeben im Verlag C.H. Beck erschienen, begleitet den Spaziergang von unter anderen einer Stadträtin, einer Schriftstellerin und einer Bibliothekarin vom Marienplatz zu eben jener Villa - in einer denkwürdigen Mission. Bereits in früheren Romanen wie "Bildnis eines Unsichtbaren" hat der seit Jahrzehnten in München lebende Schriftsteller seine Wahlheimat gewürdigt, zuletzt veröffentlichte er die Erfolgsromane "Königsallee" und "Wiesenstein". Eine Münchner Lesung Pleschinskis aus dem neuen Werk ist für den 20. April in der Monacensia geplant. Bis dahin heißt es: lesen - oder spazieren gehen.