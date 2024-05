Interview von Philipp Crone

Angelo Mattina geht sofort in die beste Ecke für ein Foto. Es ist allerdings gar nicht so einfach, die beste Ecke zu finden. Denn der 34-Jährige hat eine Diskothek entworfen, die zwar auch Musik spielen wird und in der man Getränke konsumieren kann, direkt hinter dem H'ugo's, Zugang von der Löwengrube. Aber vor allem soll man Bilder machen in all seinen Foto-Ecken. Mattina, der aus einer Stuttgarter Gastronomen-Familie stammt und seit 17 Jahren im Nachtleben arbeitet, zuletzt als Club-Manager im Filmcasino, will nun "Deutschlands ersten Insta-Club" betreiben. Warum und was soll das überhaupt sein? Laut Mattina nicht weniger als die Zukunft des Nachtlebens.