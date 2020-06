Detailansicht öffnen Noch existiert Münchens neuer Konzertsaal nur als Planung. Im Januar hat Pianist Alain Roche, am Kran hängend, dort schon mal musiziert. (Foto: Stephan Rumpf)

Zu "Schwindende Euphorie" und Kommentar "Wichtig, gerade jetzt" vom 28. Mai:

Gebt das Geld Künstlern

Man weiß als Leser der SZ manchmal nicht, über welche der Zumutungen der SZ man sich zuerst beschweren soll. Ich beginne heute mit dem Kommentar von Susanne Hermanski mit dem Titel "Wichtig, gerade jetzt". Obwohl sie selbst bei dem Projekt eines neuen Konzerthauses "viele neuralgische Punkte" einräumt, gibt sie nur Durchhalteparolen aus. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass "die Liebe zur Musik und ihrer heilenden Wirkung" einen weiteren Konzertsaal zur Erbauung einiger Tausend Menschen erfordert, während die übrigen Millionen Menschen mit Einsparungen im kulturellen Leben zurechtkommen müssen.

Die vielen Tausend freischaffenden Künstler in München, die mit einem Existenzminimum auskommen müssen, haben von dem "Leuchtturm" gar nichts.

Die musikalische Bildung der Jugend findet in erster Linie bei Privatsendern, in Nachtclubs und in Streamingdiensten statt. Der Musikunterricht an Schulen ist da nur ein Feigenblatt. Wer wirklich etwas für die Musik tun will, muss das viele Geld so ausgeben, dass alle davon profitieren können. Klaus Ried, München

Auf großkotzige Luxus-Bauvorhaben verzichten

Erst vor wenigen Tagen war von der desolaten finanziellen Situation einiger nicht so wohlhabender Kommunen in Deutschland zu lesen. Weder haben die etwas falsch gemacht, noch hat München irgend etwas besser gemacht, dass München so viel besser und die anderen so viel schlechter dastehen. Es stünde München deshalb gerade in dieser Zeit sehr gut zu Gesicht, eine Zeit lang auf großkotzige Luxusprojekte zu verzichten.

Die neue Philharmonie ist ein reines Luxusprojekt: München hat einen schönen und funktionierenden Konzertsaal im für viel Geld erbauten Gasteig, dessen vielleicht oder auch nicht vorhandene akustischen Defizite kein normaler Konzertbesucher wahrnimmt. Abgesehen davon will meiner Meinung nach kein Mensch diesen riesigen Glassarg im Münchner Osten sehen, ganz zu schweigen von dem zu erwartenden jahrelangen Baulärm, -dreck und -verkehr.

Mit einem großen Fragezeichen sind auch die budgetierten Kosten zu versehen. Wer glaubt ernsthaft, dass das Projekt mit dem genehmigten Budget realisiert werden kann (Elbphilharmonie, Berliner Flughafen)? Auch ein aufwendiger Umbau des gesamten Gasteig erscheint mir als Luxus. Das vielfältige Angebot dort wird augenscheinlich gut angenommen und geschätzt, so dass man sich leicht auf notwendige Renovierungen und vielleicht Aktualisierung der Technik beschränken kann, ohne Unterbrechung des Gesamtbetriebs.

Auch in den Stadtvierteln gab und gibt es sicher reichlich Luxusprojekte, die weder einer praktischen Notwendigkeit entspringen noch den Nutzen für die Bürger erhöhen, sondern die man macht, weil Geld da ist, und umgestaltet wird um des Umgestaltens willen. Aus der Maxvorstadt/Schwabing-West fällt mir dazu ein: Abbau zahlreicher funktionierender Ampeln (auch auf Schulwegen), Rückbau von Fahrradwegen, der schöne Vierfach-Zebrastreifen an der Georgen-/Tengstraße mit 32 Schildern und sicher nicht weniger Lampen, der aufwendige Umbau der Tengstraße.

Auf alles, was in der Begründung "lädt nicht zum Verweilen ein", "flanieren" oder "Verkehrsberuhigung" (ist gleich: ruhiger in einem Bereich, dafür noch lauter und schmutziger in einem anderen Bereich) enthält, kann ohne Prüfung bis auf Weiteres verzichtet werden. Andreas Renner, München

Völlig veränderte Lage

Die vorsichtigen Andeutungen aus der Politik, ob das Ganze wirklich so aufwendig und teuer werden müsse, gehen meines Erachtens am Kern des Problems vorbei. Die Landeshauptstadt und der Freistaat haben sich auf die Realisierung des Konzertsaals mit anfänglich geschätzten rund 400 Millionen Euro Kosten zu einer Zeit geeinigt, als die Steuereinnahmen unendlich zu fließen versprachen.

Dabei war man sich auch bewusst, dass sich die Herstellungskosten wie bei vergleichbaren Projekten (siehe unter anderem die Generalsanierung des Deutschen Museums in München) deutlich nach oben verändern werden, sodass man wohl eher von 600 Millionen Euro plus X ausgehen muss.

Inzwischen ist die Situation eine völlig andere: Die Coronakrise hat und wird noch viele Löcher in die Haushalte von Stadt und Staat reißen. Kunst muss man sich leisten können, und davon kann bezogen auf den neuen Konzertsaal auf absehbare Zeit in dieser Dimension leider keine Rede sein.

Was wir uns aber leisten müssen, ist, unsere Künstler - vom Musikanten, Schauspieler, Kinobetreiber, Konzertveranstalter über Musikpädagogen bis hin zum Kabarettisten - über diese Krise zu retten. 400 bis 500 Millionen Euro reichen bei 15 000 Zahlungsempfängern für eine monatliche Unterstützung in Höhe von 2500 Euro auf ein Jahr gut aus. Diese Summe ist nicht als verlorener Zuschuss zu sehen, sondern als langfristige Investition in unsere Stadtkultur. Karl Demmel, München

Am Gasteig wäre zu sparen

In München gibt es vier große Orchester: die Münchner Philharmoniker, die BR-Symphoniker, das Staatsorchester der Staatsoper und das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Dafür reichen die vorhandenen zwei Konzertsäle der Stadt nicht aus. Ein weiteres Konzerthaus mit nicht nur einem Konzertsaal ist konkret in Planung. Und nun will womöglich "die Staatsregierung vom Plan abrücken, ein Konzerthaus im Werksviertel zu errichten". Ministerpräsident Markus Söder "beklagte drohende Kostensteigerungen". Nun versuche man einzusparen, indem nicht drei, sondern nur zwei Konzertsäle gebaut werden; oder das Projekt wird eingestellt. Bei Verwirklichung wäre es jedenfalls ein unvollkommenes Bauwerk.

Es gibt in München, nicht weit weg von dem konzipierten "Glashaus für Musik", ein vollkommenes Bauwerk für Kultur: das Kulturzentrum Gasteig. Ja, im Gasteiggebäude ist es dringend erforderlich, die Klimaanlage zu modernisieren und den Brandschutz dem Stand der heutigen Sicherheitsbestimmungen anzupassen. Nein, das Kulturzentrum Gasteig benötigt nicht einen anders gestalteten Konzertsaal. Der bestehende, der so wunderschöne, mit dem klangvollen Namen "Philharmonie" ist eine Augenweide; schöner geht es nicht, nur anders. Muss das wirklich sein? Diese innenarchitektonische Meisterleistung ruht in sich. Das überträgt sich wohltuend auf Orchester und Zuhörer.

Die Philharmonie im Kulturzentrum Gasteig genügt dem Münchner Publikum. Das Interieur der Philharmonie aus edlem Holz soll rausgerissen werden? Das nenne ich brutal. Unverantwortlich.

Geradezu majestätisch erhaben blickt der Gasteig über die Isar in die Stadt hinein: Edle Einfalt, stille Größe; Klassik der Moderne; architektonisches Juwel; Zeuge seiner Zeit; Denkmal. Menschen werden über die Ludwigsbrücke strömen, hinauf zum Gasteig; ebenso viele vom Rosenheimer Platz, um mit schockierter Ratlosigkeit und lähmender Wut mit ansehen zu müssen, wie Baumaschinen dieses einmalige Kulturgut zerstören. "Gasteigfrevel" wird in die Chronik der Stadt eingehen. An den Bauten von Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze vergreift sich doch auch keiner.

Das kann und muss vermieden werden: Stoppt den Gasteigumbau. Übertragt dessen Budgets zum neuen Konzerthaus. Michael Mieslinger, Eichenau