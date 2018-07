25. Juli 2018, 18:49 Uhr Neuer Kämmerer Der Mann fürs Geld

Christoph Frey verwaltet von Herbst an die Finanzen der Stadt

Von Heiner Effern

Der für Ende Oktober angekündigte Wechsel auf der Position des Kämmerers ist seit Mittwoch endgültig beschlossen. Der Stadtrat wählte den SPD-Mann Christoph Frey zum Nachfolger von Ernst Wolowicz, der sich im Herbst in den Ruhestand verabschieden wird. Frey erhielt 46 Stimmen und damit die absolute Mehrheit. Das Ergebnis legt allerdings nahe, dass drei Stadträte des Regierungsbündnisses ihm die Zustimmung verweigerten. CSU und SPD kommen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf 49 Stimmen.

Frey hatte zu Beginn der Sitzung sich und seine wichtigsten Ziele für das künftige Amt vorgestellt. Der gebürtige Oberpfälzer studierte Politikwissenschaften, arbeitete sich beim DGB in München zum Regionalgeschäftsführer hoch und wechselte schließlich zur Arbeiterwohlfahrt (Awo). Diesen Wohlfahrtsverband leitete er sechs Jahre lang. In der Zeit dort habe er wesentliche Erfahrungen auch für das Amt des Kämmerers erwerben können, sagte Frey. Die Awo beschäftigt 2300 Mitarbeiter und hat einen Umsatz von 140 Millionen Euro. Er habe dort nicht nur den Umgang mit Zahlen gelernt, sondern auch den Umgang mit Mitarbeitern.

Auch als Kämmerer will er für viel Motivation beim Personal sorgen. Im Team wolle er auch künftig in der Tradition seines Parteifreundes und Vorgängers Wolowicz einen seriösen Haushalt vorlegen, versicherte Frey. Dafür gelte es die offenen Stellen in der Kämmerei zu besetzen und so auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhöhen. Bei der letzten Umfrage habe seine künftige Behörde da eher auf den Abstiegsplätzen rangiert. Frey will nach oben, in Richtung Champions League. Dazu will er die Digitalisierung und auch die elektronischen Zahlverfahren voranbringen. Und dort, wo die Bürger an städtische Behörden etwas zahlen müssten, will Frey den Service verbessern. "Ich habe Schulden bei der Stadt", sagte er, für drei Jahre Blockflötenunterricht seiner Tochter habe er bis heute keine Zahlungsaufforderung erhalten. So etwas soll künftig nicht mehr vorkommen, nicht jeder Bürger könne schließlich die dann fälligen 1000 Euro auf einen Schlag zahlen.