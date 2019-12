Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Günther Bauer die Innere Mission in München geprägt und den Wohlfahrtsverband zu einer der größten sozialen Institutionen geführt. Ende Februar geht der langjährige Vorstand in Ruhestand. Nach monatelanger Suche hat der Aufsichtsrat der Inneren Mission am Mittwoch offiziell seinen Nachfolger benannt. Thorsten Nolting, der bisherige Vorstandsvorsitzende der Diakonie Düsseldorf, wird zum 1. Juni Chef des größten diakonischen Trägers im Kirchenkreis München und Oberbayern.

Detailansicht öffnen Die Mitarbeiter der Innereren Mission kümmern sich in München um junge und alte, um ehemals obdachlose oder um körperlich eingeschränkte Menschen - und um Geflüchtete, wie diese Kinder in der Funkkaserne. (Foto: Oliver Bodmer/Innere Mission)

Nolting gilt als humorvoll und ist in seiner bisherigen Heimat Düsseldorf kulturell sehr engagiert. "Er hat hier viel angestoßen", sagt eine Beobachterin der sozialen Szene. Nolting ist unter anderem Mitglied des Jugendhilfeausschusses der Stadt Düsseldorf und des Diakonieausschusses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Familienbildungswerks in Düsseldorf und im Vorstand des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen. Der Theologe und Philosoph, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, ist mit Düsseldorf eng verwurzelt. Schon 1994 - im selben Jahr als Bauer Vorsitzender der Inneren Mission München wurde - übernahm Nolting als Pfarrer die Johannes-Kirchengemeinde Düsseldorf und leitete dort unter anderem das Projekt "Kirche in der City".

Detailansicht öffnen Von Juni an leitet Pfarrer Thorsten Nolting die Innere Mission. Er gilt als humorvoll und war in seiner bisherigen Heimat kulturell recht engagiert: Für seine neue Aufgabe zieht er von Düsseldorf nach München. (Foto: Oliver Bodmer/Innere Mission)

Der 55-Jährige geht laut Pressemitteilung "schweren Herzens" aus Düsseldorf fort, freue sich aber zugleich auf die neue Aufgabe in München. "Die Innere Mission steht für gesellschaftspolitisches Engagement, gute Konzepte und Innovation", sagt er. Die wichtige Personalentscheidung traf der zehnköpfige Aufsichtsrat der Inneren Mission vor wenigen Tagen. Ihm gehören lediglich zwei Frauen an. Neben der Vorstandsfrage beschloss der Aufsichtsrat, dass Andrea Betz die Leitung der Bezirksstelle des Diakonischen Werks der Evangelisch-Lutherischen Kirche übernimmt. Die 40-jährige Münchnerin ist seit 2015 Leiterin der Abteilung "Hilfen für Flüchtlinge, Migration und Integration" bei der Inneren Mission und seit Oktober zudem die Sprecherin der sechs großen Münchner Wohlfahrtsverbände mit ihren mehr als 20 000 Mitarbeitern und fast ebenso vielen Ehrenamtlichen.