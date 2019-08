11. August 2019, 18:31 Uhr Neuer Chef 1300 Mitarbeiter, 13000 Bedürftige auf der Warteliste

Gerhard Mayer übernimmt zum Jahreswechsel einen ganz besonderen Job in der Stadtverwaltung: Als Wohnungsamts-Chef muss er gegen die Wohnungsnot ankämpfen

Von Thomas Anlauf

Es ist vielleicht der schwierigste Job in der Münchner Stadtverwaltung und womöglich der undankbarste. Der Leiter des Amts für Wohnen und Migration muss täglich gegen die ständig wachsende Wohnungsnot kämpfen. 9000 Münchner sind derzeit wohnungslos, das sind dreimal so viele Menschen als vor zehn Jahren. 13 000 Münchner warten zum Teil seit Jahren auf eine geförderte Wohnung, das Amt kann jedoch jährlich nur 3000 vermitteln. Doch Gerhard Mayer nimmt diese Herausforderung an: Der Feriensenat des Stadtrats ernannte den 57-jährigen SPD-Politiker in seiner jüngsten Sitzung zum Nachfolger von Rudolf Stummvoll, der Ende Juni in den Ruhestand ging. Die Wahl Mayers war Formsache: Er war zuletzt der einzige Bewerber auf den Posten.

Mayer gilt als bestens vernetzt in der Münchner Sozialpolitik. Seit 1998 arbeitet der dreifache Vater beim Kreisjugendring (KJR) München-Stadt und war dort viele Jahre lang stellvertretender Geschäftsführer. Als er im Juli 2016 für Beatrix Zurek in den Stadtrat nachrückte, die seither Leiterin des Referats für Bildung und Sport ist, löste das KJR die Funktion des stellvertretenden Geschäftsführers auf, um Interessenkollisionen zu vermeiden. Bis heute ist Mayer bei der Arbeitsgemeinschaft für Finanzen und Organisation und damit für 50 städtische Freizeitstätten und acht Kindertageseinrichtungen zuständig.

Gerhard Mayer wird voraussichtlich am 1. Januar des kommenden Jahres seinen neuen Posten im Sozialreferat antreten, bis dahin wird das Wohnungsamt kommissarisch von Gabriele Ponnath geleitet. "Ich bin motiviert", sagt Mayer, auch wenn er wisse, dass die künftige Aufgabe "sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist".

Täglich kommen bis zu 1500 Menschen in das Wohnungsamt an der Franziskanerstraße und hoffen dort auf Unterstützung in ihrer prekären Situation. Eine seiner Aufgaben wird es sein, im Rathaus für noch mehr geförderten Wohnungsbau zu werben. "Man muss das eng mit dem Stadtrat abstimmen, wie man die Situation verbessern kann", sagt Gerhard Mayer.

Dafür wird er seine Kontakte in die Politik nutzen. Mayer ist kein Ideologe, sondern ein pragmatischer Teamspieler. Er will für die gute Sache das Bestmögliche erreichen. In den Neunzigerjahren war er noch bei den Grünen und saß in seinem Stadtbezirk, der Schwanthalerhöhe, im Bezirksausschuss.

Doch er ärgerte sich schließlich darüber, dass sich seine Fraktion seiner Meinung nach zu wenig für seine Forderungen nach mehr Grün und weniger Bürobauten auf dem ehemaligen Messegelände einsetzte und wechselte 2001 zur SPD. Seit dem Jahr 2010 ist der Betriebswirt, der an der Technischen Universität Kaiserslautern auch den Magister im Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen machte, sogar Schatzmeister der Münchner Sozialdemokraten.

In seinem neuen Posten als Wohnungsamtsleiter mit seinen 1300 Mitarbeitern will Gerhard Mayer nicht gleich alles umkrempeln. "Der Laden läuft natürlich mit seinen motivierten Mitarbeitern", sagt er. "Es geht nicht darum, einfach mit einem neuen Besen zu kehren."

Das Team hat auch anstrengende Zeiten hinter sich. Als 2015 Zehntausende Flüchtlinge nach München kamen, mussten innerhalb kürzester Zeit unzählige Immobilien als Unterkünfte akquiriert und hergerichtet werden. Damals blickte ganz Deutschland auf München, wie die Stadt die Herausforderung meisterte.

Damals hieß die Sozialreferentin Brigitte Meier, nun ist Mayers künftige Chefin Dorothee Schiwy, ebenfalls eine Sozialdemokratin. Die Juristin gilt im Gegensatz zu Brigitte Meier als weniger kommunikativ mit den 4000 Mitarbeitern des Sozialreferats. Doch Mayer, zu dessen Stärke auch seine ausgleichende Art zählt, sagt, der Kontakt zu ihr sei sehr gut. Er will den Dampfer des Wohnungsamts in ruhige Gewässer bringen.