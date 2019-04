16. April 2019, 18:28 Uhr Neue Verordnung Promillegrenze für Isarfahrten

An der Isar müssen sich Kanu-, Kajak- und Schlauchbootfahrer auf neue Regeln einstellen. Das Wildwasser darf im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen nur noch von 1. Juni bis 15. Oktober befahren werden. Dabei gilt eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille. Angesichts des steigenden Freizeitdrucks hat das Landratsamt den Entwurf zu einer Isarverordnung erarbeitet, den es am Dienstag vorgestellt hat. Die Verordnung soll die Natur schützen und mehr Sicherheit bringen. Sie gilt nur für private Bootsfahrten, nicht für gewerbliche Veranstalter. An heißen Sommertagen herrscht von München bis zum Sylvensteinspeicher Hochbetrieb. Dann werden die für Grillfeste und Badeausflüge beliebten Isarufer gelegentlich zur Partymeile. Seit Jahren sind Ordnungshüter unterwegs.