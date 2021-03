Die Veranstalter des Tollwood-Festivals haben 17 von 26 für den Sommer 2021 in der Musik-Arena geplante Konzerte um ein Jahr verschoben. Konzerte in dieser Größenordnung könne man in diesem Sommer nicht durchführen. Unter den verschobenen Konzerten sind Patti Smith, Lionel Richie, Element Of Crime, Mark Forster und die Spider Murphy Gang. Weitere Informationen unter www.tollwood.de.