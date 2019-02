22. Februar 2019, 18:45 Uhr Neue Stiftung Weiterhelfen mit anderen Mitteln

Petra Schmid-Urban hat im Sozialreferat fast 30 Jahre lang die Politik der Stadt mitgestaltet - vom Armutsbericht bis zum zweiten Arbeitsmarkt. Nun will die 72-Jährige ihr Engagement mit einer Stiftung fortsetzen, die vor allem Benachteiligte mit Migrationshintergrund fördern soll

Von Sven Loerzer

Ursprünglich, das war jedenfalls der Plan, wollte Petra Schmid-Urban erst nach ihrem Tod eine Stiftung errichten lassen, in die ein Großteil des Erbes fließen sollte. Aber dann erschien es der 72-Jährigen doch sinnvoller, zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Bruder "selbst mitzugestalten", was mit dem Geld geschieht. Es soll dazu dienen, bedürftige Münchner, vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, zu unterstützen. Was nahe liegt, war doch die frühere Vize-Chefin im Sozialreferat in ihrer Berufslaufbahn immer damit beschäftigt, Sozialpolitik in München zu gestalten. Sie hat sich dabei nie in den Vordergrund gedrängt, aber auch wenn sie Außenstehenden unbekannt blieb, hat die promovierte Soziologin in den fast 30 Jahren im Sozialreferat viel bewirkt.

Infiziert von den Ideen der 68er-Bewegung fing Schmid-Urban 1971 bei der Stadtverwaltung an, um dort ihren eigenen "Marsch durch die Institutionen" zu beginnen. Seit 1977 beim Sozialreferat, verschrieb sie sich der Sozialplanung. Sie übernahm die Leitung der Abteilung, die damit schnell zum Schrittmacher städtischer Sozialpolitik wurde. Sie baute die Selbsthilfe-Förderung auf, schuf die Grundlagen für den Zweiten Arbeitsmarkt. Der erste Armutsbericht richtete schon Ende der Achtzigerjahre den Blick auf die Arbeitslosigkeit als Hauptursache von Armut und benannte die Kinder als Hauptbetroffene. Dazu kamen weitere Pionierleistungen wie der Aufbau der Alten- und Servicezentren, die Einrichtung von betreuten Wohngemeinschaften und die Krippenbedarfsplanung. Fast zehn Jahre lang hielt sie auch als Vizechefin des Sozialreferats die Fäden in der Hand, wann immer es darum ging, das soziale Netz in der Stadt zu sichern und zu verbessern.

So hat natürlich auch die Gründung der Stiftung "eine Menge zu tun mit meinem beruflichen Hintergrund". Ihr sei immer eine präventiv orientierte Sozialpolitik wichtig gewesen, sagt Schmid-Urban, aber auch zivilgesellschaftliches Engagement. Mit ihrem Mann, von Beruf Architekt, habe sie sich viel über gesellschaftspolitisches Engagement unterhalten. Einer lebenswerten, sozialen Stadt fühlen sich beide nach ihrem Berufsverständnis verpflichtet. Was sich im übrigen auch im Doppelnamen dokumentiert: Als beide heirateten, wollte sie nicht Schmid heißen: Sie einigten sich auf den Zusatz Urban, der für Urbanistik steht und eben auch für ihrer beider Themenfeld.

In diesem Sinne ist auch die neue Stiftung benannt: "Urbs - Die Stadt". Sie soll, so heißt es in der Präambel zur Satzung, "von Seiten der Zivilgesellschaft einen Beitrag dazu leisten, um dem stadtentwicklungs- und sozialpolitischen Ziel einer solidarischen Stadtgesellschaft ein wenig näher zu kommen". Urbs steht dabei nicht nur als lateinisches Wort für die Stadt, sondern setzt sich auch aus Anfangsbuchstaben der Worte zusammen, die den Stiftungszweck umreißen: urban, richtungsweisend, bildend, sozial. Die staatlich anerkannte Stiftung soll "innovative Projekte mit ganzheitlichem Ansatz" ermöglichen, die der Integration und Inklusion dienen, die aber kaum in die üblichen Fördersysteme passen. Etwa Projekte, bei denen Gruppen zusammenkommen, die neu in einen Stadtteil ziehen. Petra Schmid-Urban kommt es darauf an, Zielgruppen zu unterstützen, die es schwerer haben, in der Stadtgesellschaft mitzuhalten - etwa wegen Migrationshintergrunds oder sozialer Benachteiligung. Dabei kann sich Schmid-Urban Zuschüsse vorstellen für Wohn-, Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsprojekte, aber auch für Stadtteilprojekte, die das interkulturelle Zusammenleben unterstützen. Ausdrücklich könnte dabei auch die wissenschaftliche Begleitforschung Teil der Förderung sein. Möglich sind auch Einzelfallbeihilfen für bedürftige Münchner, etwa wenn Bedarf für Sprachförderung, Bildung oder Ausbildung besteht oder es um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben geht, etwa im Kultur- oder Sportbereich.

Von Anfang an war für Petra Schmid-Urban klar, dass ihre Neugründung von der Münchner Stiftungsverwaltung im Sozialreferat betreut werden soll. Für deren Leiterin Nathalie Lepper ist es die 178. Stiftung mit einer sozialen Zweckbindung. "Ich wollte die Stiftung dort ansiedeln, wo man die Probleme kennt", sagt Schmid-Urban. "Man soll am Puls der Zeit sein." Mit der Stiftung will die Soziologin "etwas anstoßen", gerade auch im Hinblick auf die Stadtentwicklung, vor dem Hintergrund von Nachverdichtung und dem Bau ganzer neuer Viertel.

Integration, sagt Lepper, sei ein Riesenthema: "Man kann oft mit wenig Geld viel voranbringen." 3,9 Millionen Euro konnte sie aus dem Ertrag der Stiftungen 2017 ausschütten. Auf rund 2,4 Millionen Euro summierten sich die Einzelfallhilfen, der Rest ging an Projekte. Das förderte Innovation, so manches Projekt, das Starthilfe von einer Stiftung bekam und sich so als erfolgreich beweisen konnte, übernahm die Stadt dann in die Regelförderung. Bei der Einzelfallhilfe achtet die Stiftungsverwaltung genau darauf, dass erst alle gesetzlichen Ansprüche ausgeschöpft sind: "Wir sind nicht dazu da, die städtischen Leistungen zu ersetzen."

München sei dank einer sozial orientierten Kommunalpolitik "gut aufgestellt", sagt Petra Schmid-Urban, der es wichtig ist, auch darüber hinaus etwas für die Integration zu tun. Die Stiftung sei deshalb auch nicht nach den Stiftern benannt: "Der Stiftungszweck soll im Mittelpunkt stehen", erklärt Petra Schmid-Urban. Auf diese Weise hofft sie, dass auch andere Menschen die Arbeit von "Urbs" durch Spenden oder Zustiftungen stärken. Aber nicht etwa, um die Stadt aus der Verantwortung zu nehmen, das macht die Soziologin unmissverständlich klar: "Ich habe immer dafür gekämpft, dass die Strukturen stimmen. Sonst ist auch über freiwillige Leistungen wie Stiftungsmittel nichts zu bewirken."