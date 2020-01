Der ehemalige Direktor der Neuen Sammlung Florian Hufnagl ist an Silvester im Alter von 72 Jahren seinem schweren Krebsleiden erlegen. Der Kunsthistoriker hat die Institution, die heute international als "The Design Museum" firmiert und in der Pinakothek der Moderne untergebracht ist, mit aufgebaut und geprägt wie kein anderer. Der studierte Kunstwissenschaftler war von 1980 an Kurator der Neuen Sammlung, von 1990 bis Ende Januar 2014 leitete er die Institution. Von 1998 bis 2013 war er zudem Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Staatlichen Museen und Sammlungen in Bayern.

Am Institut für Kunstgeschichte der Universität München lehrte er die Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts, von 1997 an war er Honorarprofessor an der Akademie der Bildenden Künste in München. Als er 2014 in den Ruhestand ging, erhielt er den Designpreis der Landeshauptstadt München. Zwei Jahre später auch den Bayerischen Verdienstorden.